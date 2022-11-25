Минсельхоз предложил готовить сомелье на базе аграрных вузов

Доля отечественного вина на полках магазинов достигает 50% Pixabay

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов предложил Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) создать систему подготовки сомелье на базе аграрных вузов страны. Об этом он сказал в ходе Первого Российского винодельческого форума, пишет ТАСС. Приглашать на короткие курсы планируется тех, кто себя зарекомендовал.



Увайдов отметил, что для Минсельхоза важно, чтобы в России были сомелье, которые «красиво, правильно, вкусно» могут рассказывать об отечественных винах. Замминистра подчеркнул, что наша страна должна иметь свое качественное районированное вино, созданное из винограда, пригодного для выращивания на собственных территориях. По его оценке, к 2025 году в России будет производиться порядка 15 млн собственных саженцев винограда в год.



Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе форума рассказала, что правительство планирует выделить на поддержку виноградарства и виноделия до 2030 году более 26 млрд руб. «Мы запустили федеральный проект, цель которого — увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте. Для этого правительство будет выделять до 3,5 млрд руб. федерального финансирования ежегодно», — цитирует ее ТАСС.



Также, по мнению Абрамченко, важное значение имеют программы льготного кредитования винодельческих хозяйств и льготных лизинговых программ. Она отметила, что за последние пять лет только Россельхозбанк профинансировал отрасль на 21 млрд руб. Поддержка была оказана 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников. Вице-премьер подчеркнула, что программы льготного кредитования необходимо продолжать и не менять правила в течение всего срока кредита.



Председатель правления АВВР Дмитрий Киселев, выступая на форуме, отметил, что Россия, как винодельческая держава, идет в своем развитии гораздо быстрее других государств, регионы страны уже начали принимать территориальные стандарты качества. «Этот путь прошли все страны, все винодельческие державы, и мы идем по этому пути, но значительно быстрее всех остальных — то есть мы практически заложили основы и принципы системы региональных стандартов качества российских вин», — приводит его слова РИА «Новости».



Минпромторг оценил долю отечественного вина на полках магазинов на уровне примерно 50%, рассказал на форуме статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Я думаю, что с учетом увеличения предложения, с учетом того, что становится все больше и больше производителей, этот процент будет расти», — добавил он. Росту популярности российских вин, по словам Евтухова, способствует проведение дней российских вин в торговых сетях, в которых участвуют десятки тысяч магазинов, в том числе малых региональных.



В октябре руководитель Роскачества Максим Протасов говорил, что количество россиян, отдающих предпочтение отечественным винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло до 49%. При этом повышение спроса позволяет увеличивать производство вин. По его прогнозу, выпуск вина в России в 2022 году вырастет на 25 млн дал на фоне хорошего урожая и спроса. В 2021 году производство винодельческой продукции в России снизилось на 14,3% по сравнению с показателем 2020 года и составило 60,27 млн дал.



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