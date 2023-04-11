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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» в 2022 году выросла на четверть

Компания планирует начать выпуск рома и водки

| Агроинвестор |

В прошлом году компания реализовала 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции
В прошлом году компания реализовала 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции

В 2022 году чистая прибыль ГК «Абрау-Дюрсо», лидера рынка игристых вин России, составила 1,7 млрд руб., что на 25,6% превышает показатель 2021 года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 22,35% и составила 12 млрд руб. В прошлом году компания реализовала 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,06% больше, чем в 2021-м, из них собственного производства — 52,8 млн бутылок, что на 18,5% больше, чем в 2021 году. 

В сообщении отмечается, что достижение рекордных результатов стало возможным благодаря эффективному менеджменту и успешной стратегии развития компании. В отчетный период продажи в категории премиальных классических игристых вин «Абрау-Дюрсо» сохранили положительную динамику. Коллекции вин «Империал» и Brut d’Or демонстрируют устойчивый рост, одним из драйверов которого является повышение спроса в сегменте HoReCa. Объемы продаж ведущая линейки компании, «Русское игристое», также продолжают расти. Высокие показатели зафиксированы и в категории тихих вин — они составили 4,4 млн бутылок, что на 22% больше, чем годом ранее.

Прогресс есть и в сегменте слабоалкогольных напитков: так, объемы продаж коллекции Abrau Light увеличились на 45%. Коллекция сидров «Абрау-Дюрсо» продолжает стремительно набирать популярность в рамках общего для всего рынка тренда. В 2022 году «Абрау-Дюрсо» реализовала весь запланированный объем традиционных сидров в первой половине года. Трехкратный рост показали и высокомаржинальные продукты — крепкие и безалкогольные напитки.

Объем инвестиций в развитие ресурсной базы составил 545 млн руб., было высажено 230 га новых виноградников. Увеличение площадей собственных виноградников и рост объемов производства остаются важными направлениями развития для «Абрау-Дюрсо», отмечает компания.

В 2023 году «Абрау-Дюрсо» планирует начать выпуск водки и рома. Об этом на пресс-конференции сообщил президент компании Павел Титов, пишет ТАСС. «Ром — вопрос больше логистический. Мы не очень хорошо сейчас связаны с Карибским бассейном, поэтому мы это прорабатываем. Остальное у нас более-менее готово. Но мы, в принципе, сможем его показать к осени», — сказал Титов. Кроме того, «Абрау-Дюрсо» планируют расширять безалкогольный портфель продукции, в том числе за счет выпуска энергетических напитков. При этом глава компании подчеркнул, что проблем с сырьем и комплектующими у нее нет.

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сказал «», что для «крупных компаний разумно все, что они делают». «У компании есть своя система производства, какая разница, производят они игристые вина, джин или водку. У них огромная система дистрибуции, система розничных продаж и так далее. Дело не в том, что происходит на рынке, рынок может сокращаться, расти — это совершенно неважно. Даже если рынок сокращается, сильная компания будет выходить с новым продуктом и достигнет успеха», — считает он.

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Приглашаем на конференцию «Агроинвестор»: PRO животноводство и комбикорма

Мероприятие пройдет 14 апреля в Москве

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