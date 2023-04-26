В 2023 году урожай винограда может составить 800 тыс. тонн

В России по-прежнему не хватает собственных привитых саженцев Pixabay

Сбор урожая винограда в России в 2023 году достигнет 800 тыс. т. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексея Плотникова. По его словам, данная подотрасль сельского хозяйства очень зависит от климата, поэтому для достижения такого урожая важна благоприятная погода во всех регионах. Сейчас начинается важный этап по уходу за виноградниками — зеленые операции на винограде и формирование гроздей.



Выступая на церемонии открытия Всероссийской акции «Дни российских вин» Плотников заявил, что к 2030 году площадь виноградников в России вырастет на 35%, достигнув 250-300 тыс. га. Он отметил, что в прошлом в Крыму было более 80 тыс. виноградников, но сейчас их всего 18 тыс., что дает возможность вернуться к развитию этой подотрасли АПК. По его словам, темпы открытия новых виноделен и расширения новых площадок в целом удовлетворяют.



Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович уточнил «Агроинвестору», что пока точный прогноз по урожаю винограда дать невозможно — ситуация станет яснее к середине июля. В 2022 году урожай составил 890 тыс. т. «Прошлый год был удачным по климатическим условиям, а сейчас идет средний год, который всегда ниже удачного. Состояние винограда в целом по стране неплохое, но мы еще не пережили май, когда бывают заморозки», — обращает внимание эксперт.



Попович напомнил, что площадь под виноградники планируется увеличивать ежегодно. В 2023 году запланировано нарастить их не менее чем на 5 тыс. га, однако сколько будет по факту — неизвестно. «Весенняя посадка прошла нормально, ожидаем, что покажет осенняя», — сказал эксперт. Он также подчеркнул, что в России по-прежнему не хватает собственных привитых саженцев, поэтому сейчас идет развитие питомников. Доля импортных саженцев, согласно оценке Поповича, составляет около 50%.



По словам Плотникова, доля отечественного вина на полках российских магазинов доходит до 55%, есть потенциал для увеличения этого показателя до 80%. Россияне предпочитают красные вина, которые занимают до 60% оборота, а белые и розовые — 35% и 5% соответственно. В Санкт-Петербурге потребители чаще выбирают крепленные напитки, а спрос на российские игристые вина растет по всей стране. В свою очередь, главный винодел завода марочных вин «Коктебель» Денис Шевчук, слова которого приводит ТАСС, сообщил о росте спроса на продукцию предприятия на 15-20%, особенно на игристые и розовые вина, а также шампанское.



Основным рынком для экспорта российского вина сейчас является Китай, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Однако доля вывоза в целом крайне невысока и ограничивается странами ближнего зарубежья и Евразийского экономического союза. В прошлом году экспорт составил менее 10% от производства, но есть потенциал для развития данного направления, уверена она. Внутри страны тоже существует спрос на российское вино, и отрасль продолжает развиваться.



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