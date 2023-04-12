Доля отечественного вина в российских магазинах достигла 55%

В прошлом году объем выпуска винодельческой продукции составил 65,2 млн дал Е. Егоров

К 2023 году доля российского вина на рынке достигла более 55%, до принятия закона о виноделии показатель составлял 20-30%. Об этом говорится в сообщении Роскачества со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. В прошлом году объем выпуска винодельческой продукции составил 65,2 млн дал, что на 8% больше, чем в 2021-м, добавила заместитель министра сельского хозяйства Марина Афонина. По ее словам, самый большой рост — в категории игристых вин.



По оценке Евтухова, продвижению отечественного виноделия и популяризации российского вина помогает акция «Дни российских вин». Минпромторг проводит ее совместно с Минсельхозом и Роскачеством уже шестой год. По данным розничных сетей, средний рост продаж российских вин в период акции составляет 30-40%. В винных картах ресторанов присутствие отечественного вина также на порядок выросло, отметил Евтухов.



Афонина, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что за последние годы виноградарство и виноделие из нишевой сферы деятельности превратилось в одну из наиболее активно развивающихся отраслей АПК. Она напомнила, что в прошлом году в России было собрано около 890 тыс. т винограда, что на 18% больше урожая 2021 года. Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на прошлой неделе говорила, что в 2023 году урожай винограда может достигнуть 900 тыс. т.



Также в 2022 году почти на 43% увеличилась закладка виноградников, а их общая площадь впервые в современной истории превысила 100 тыс. га, рассказала Афонина. По ее словам, основной объем российского вина реализуется на внутреннем рынке, поэтому особое внимание сейчас уделяется развитию культуры потребления вина.



Лут на прошлой неделе также отмечала, что российское виноделие в последние годы активно развивается, однако потребители мало знают об отечественной продукции. По ее словам, которые приводил «Интерфакс», отрасль нуждается в эффективных механизмах продвижения отечественного напитка. «Единственное, что нас расстраивает, — это вопрос узнаваемости отечественной продукции, и с этим надо работать. Надо менять и наше законодательство с точки зрения рекламы в разумных пределах, чтобы это не касалось несовершеннолетних», — считает Лут. Ранее правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Он будет проводиться с 1 ноября текущего года по 31 июля 2026-го.



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