Совет Федерации одобрил поправки в закон о виноградарстве и виноделии

Виноделы должны будут создавать паспорт виноградных насаждений Pixabay

Совет Федерации одобрил законопроект, направленный на усовершенствование учета виноградных насаждений и закрепление технологических правил производства винодельческой продукции. Документ восполняет правовые пробелы, выявленные в ходе практического применения закона «О виноградарстве и виноделии в России». Он также определяет понятие «закладка виноградных насаждений» и перечень видов винодельческой продукции, производимой в стране.



Полномочия по утверждению порядка сбора данных о виноградных насаждениях и созданию их паспортов, включая правила составления и изменения документов, переходят от правительства к Минсельхозу. Теперь министерство будет определять не только дополнительные технологические приемы и операции, но и технологические средства, разрешенные для производства винодельческой продукции в России. Также будут определены особенности технологических правил производства винодельческой продукции, технологических приемов, операций и средств.



Согласно документу, появится возможность использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для определения места нахождения виноградных насаждений. Виноделы должны будут создавать паспорт на бумажном носителе и направлять его в федеральную саморегулируемую организацию (СРО) виноградарей и виноделов в виде электронного документа. Затем СРО будет направлять паспорта в Минсельхоз.



Россельхознадзор получил полномочия по инвентаризации виноградных насаждений. Ее нужно будет проводить не реже одного раза в два года в отношении каждого насаждения. Порядок инвентаризации установит Минсельхоз. Россельхознадзор также осуществляет государственный земельный надзор виноградопригодных участков, государственный надзор в области производства посадочного материала винограда.



Документ также вводит закрытый перечень видов винодельческой продукции, производимой в России. Кроме того, он уточняет понятие «ординарные вина», которые являются крепленными, поступившими на разлив и на оформление без выдержки по истечении 90 дней после завершения брожения. Это понятие учитывает особенности импорта таких вин из государств, географически расположенных в южном полушарии.



Предполагается, что с 1 марта 2024 года на этикетку и контрэтикетку винодельческой продукции в обязательном порядке будет наноситься информация о производителе. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением положений, касающихся инвентаризации виноградных насаждений, правил производства винодельческой продукции и нового требования о доведении до сведения потребителя информации о виде и производителе винодельческой продукции. Эти нормы вступят в силу с 1 марта 2024-го.



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