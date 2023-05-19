«Дочка» Таманской винной компании начнет производить вино в Северной Осетии

К 2028 году завод планирует производить более 2 млн бутылок вина flickr.com

«Дочка» Таманской винной компании («Тавинко») «Виноградарь Кавказа» к 2028 году планирует запустить производство вина в Северной Осетии. Виноградники компании расположатся в Моздокском районе, сейчас они высажены на площади 30 га из предусмотренных 259 га, пишет ТАСС со ссылкой на слова гендиректора «Виноградаря Кавказа» Генриха Багаты. По его словам, первый крупный урожай планируется собрать через пять лет, и к этому времени будет построен завод, который сможет производить более 2 млн бутылок вина в год. При этом в планах компании увеличить площади под виноградом до 2,5 тыс. га. Закупка материалов и удобрений будет проводиться у местных производителей и в других регионах России.



Директор Всемирной организации винного туризма по России, член Общественного совета при Минсельхозе Леонид Попович говорит, что Таманская винная компания поступает абсолютно верно, развивая виноградарство в Северной Осетии, хотя регион и считается своеобразным: по оценкам отдельных специалистов, виноград там будет расти плохо, в то время как другие считают, что пригодные условия в республике есть. «Там есть земли, где может и должен расти виноград. Так складывалось, что там не было большого количества виноградников, но нашлись люди, которые готовы вкладываться в это и развивать виноградарство в Северной Осетии. Я думаю, что виноградарство и виноделие в регионе перспективно, тем более, что там вино уже разливалось, а теперь это будет вино, выращенное из сырья, произведенного в республике», — прокомментировал «Агроинвестору» Попович.



Ранее «Интерфакс» писал, что в январе-апреле 2023 года производство вина в России выросло на 10% в годовом выражении. Об этом говорила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина на Форуме винного туризма в Абрау-Дюрсо. По ее словам, на сегодняшний день общие площади виноградников в стране превышают 101 тыс. га (на 4% больше, чем в начале 2022 года). Из них 83 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте. Валовой сбор винограда в прошлом году составил 890 тыс. т, что на 18% больше, чем годом ранее. По словам Поповича, на сегодняшний день в России складываются хорошие условия для выращивания винограда и производства вина, но оценить перспективы урожая в этом году пока сложно — впереди еще лето и осень.



Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников ранее говорил, что производство винодельческой продукции в России по итогам 2023 года может вырасти на 7-8% при хорошем валовом сборе винограда. По итогам прошлого года в России было выпущено 65,2 млн дал винодельческой продукции (рост к 2021 году составил 8,1%), в том числе производство вин увеличилось на 9,65%.

