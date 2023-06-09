Депутат Дмитрий Саблин стал совладельцем винодельни в долине Дона

Мощность производства винодельни составляет около 100 тысяч бутылок в год «Вина Арпачина»

Депутат Госдумы, основатель группы «Рота» Дмитрий Саблин и его супруга, глава совета директоров группы Алла Налча в равных долях стали совладельцами 20% винного хозяйства «Вина Арпачина» (ООО «ЗеНа»), следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Такая же доля у них и в компании, управляющей магазином винодельни — «Центр тренинга». Доля Саблина находится в доверительном управлении у ООО «Рота-Девелопмент».



Закладка виноградников «Вина Арпачина» начались в 2010 году, первый урожай был получен в 2013-м, сообщается на сайте компании. Сейчас площадь виноградников составляет 30 га, еще около 20 га занимает питомник, увеличивать посадки не планируется. Мощность производства винодельни — около 100 тыс. бутылок в год. На онлайн-витрине WineStyle «Вина Арпачина» стоят в диапазоне от 1,3 тыс. руб. до 5,4 тыс. руб. за бутылку. Основной владелец винодельни — бизнесмен из Ростова-на-Дону Юрий Малик. Он подтвердил «Коммерсанту» факт сделки, отметив, что давно знаком с семьей Дмитрия Саблина, а «Вина Арпачина» поставлялись в рестораны и отели «Роты».



Компания «Рота» занимается сельским хозяйством, управлением недвижимостью, гостиничным бизнесом. В конце 2022 года структура группы стала совладельцем сети гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ», где ее партнером выступает холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, «Вина Арпачина» — одна из лучших премиальных виноделен долины Дона. По его словам, хозяйство выпускает достаточно дорогое вино, пользующееся хорошим спросом, а на территории развивается большой туристический комплекс. Этому проекту, возможно, нужно участие нового инвестора, добавляет он. Директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович сказал «Коммерсанту», что сейчас туристическая часть — основной фокус для инвестиций винодельни.



Виноделие неотделимо от виноградарства, и это самые длительные по срокам окупаемости инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, отмечает Попович. «Здесь нужны длинные инвестиции, они могут быть интересны только тем, кто готов ждать возврата вложенных денег десятилетиями. А сроки окупаемости — это главное для бизнеса», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Поповича, длительные сроки окупаемости связаны в том числе с тем, что виноградарство и виноделие — сложные направления, сопряженные с разного рода трудностями.



Попович говорит, что вина премиум-класса в России, как и в мире, составляют примерно 5-10% от всей выпускаемой продукции, и этот объем коррелируется с уровнем доходов. «У нас много зарабатывают также примерно 7-10% людей», — добавляет эксперт. При этом наличие у группы «Рота» доли в «Глобус Гурмэ» может обеспечить «Винам Арпачина» хороший канал продаж, соответствующий уровню вин хозяйства. Ставцев считает, что потолок цен на вина из автохтонных сортов винограда еще не достигнут и качество таких напитков продолжает прогрессировать.



По данным Росалкогольрегулирования, в январе—мае 2023 года производство тихих вин в России сократилось на 0,7%, до 11,36 млн дал год к году. Замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина в мае говорила, что общие площади виноградников в стране превышают 101 тыс. га (на 4% больше, чем в начале 2022 года), 83 тыс. га из них в плодоносящем возрасте. Валовой сбор винограда в прошлом году составил 890 тыс. т, что на 18% больше, чем годом ранее. Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников ранее отмечал, что производство винодельческой продукции в России по итогам 2023 года может вырасти на 7-8% при хорошем валовом сборе винограда. По итогам прошлого года в России было выпущено 65,2 млн дал винодельческой продукции (рост к 2021 году составил 8,1%), в том числе производство вин увеличилось на 9,65%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

