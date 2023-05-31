Пивовары призвали создать для отрасли отдельные правила регулирования

С января по апрель продажи пива в объемном выражении сократились на 2,7% Е. Кузьмина

Индустрия пивоварения в России нуждается в отличных от другого алкоголя правилах регулирования и отдельном позиционировании — по примеру ФЗ «О виноградарстве и виноделии». Раздельно регулирование необходимо, чтобы справиться с текущими вызовами и избежать стагнации отрасли, сообщила Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), этот вопрос обсуждался в рамках Недели российского ритейла.



По словам исполнительного директора АПП Вячеслава Мамонтова, которые приводятся в сообщении, концепция, при которой действуют разные правила для разных видов алкоголя, позволит обратить внимание регулятора на конкретные вызовы индустрии и распределять преференции более адресно. Он отметил, что сейчас на пивоваренном рынке преобладают негативные тенденции.



Так, с января по апрель продажи пива в объемном выражении сократились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время за этот период доля продаж российского пива увеличилась до 61,9% против 58,2% в январе-апреле 2022-го. Доля лицензионного пива на российском рынке тоже изменилась незначительно — с 31,8% в 2022 году до 31,2% в 2023-м. Доля импортного — сократилась с 9,4% до 6%, рассказал руководитель группы по работе с алкогольными и табачными клиентами Nielsen IQ Россия Павел Фунтиков, слова которого приводит ассоциация.



Вклад отрасли пивоварения в ВВП составляет около 1%, при этом одно рабочее место создает еще десять в смежных индустриях, формируя таким образом более 650 тыс. рабочих мест, говорится в заявлении АПП. Президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что раздельное регулирование для пива может стать ощутимой мерой поддержки для отрасли. «Опыт других стран показывает, что такой подход позитивно отражается как на экономике в целом, так и на потребителях, смещая спрос с крепкого алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков. Еще одним драйвером может стать открытие дополнительных каналов — продажи на спортивных объектах, АЗС, в интернете — и дальнейшее сдерживание роста акцизов», — приводит АПП слова Дурдыева.



Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников подтвердил, что раздельное регулирование алкогольного рынка на примере винодельческой отрасли показало свою эффективность. Так, производство отечественного вина за последний год выросло на 10%, а по некоторым видам — еще больше. По мнению Плотникова, это результат консолидации отрасли в результате одобрения соответствующего закона. «Пивовары могут использовать этот опыт, поскольку рынки во многом схожи. Однако надо готовится к тому, что этот путь будет очень длинным. Достаточно упомянуть, что законопроект о виноделии потребовал значительных усилий от виноделов при внедрении, но радикально и позитивно изменил картину рынка», — сказал он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

