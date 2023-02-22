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Пивовары обвинили глобальные компании в ускорении производства и демпинге

Сами производители заявили, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью

| Агроинвестор |

В 2022 году объем производства пива и пивных напитков в России составил 802,5 млн дал
В 2022 году объем производства пива и пивных напитков в России составил 802,5 млн дал

Союз российских пивоваров (СРП) попросил Росалкогольрегулирование разобраться с компаниями, которые выпускают пиво в срок меньше нормативных показателей. Они могут применять высокоактивные ферментные препараты и катализаторы для ускоренного пивоварения, считают в ассоциации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя совета СРП Даниила Бримана.

В Росалкогольрегулировании изданию сообщили, что получили его обращение. В письме говорится, что представители компании AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, Bud, «Клинское») на одном из совещаний заявили, что у них есть пиво, которое варится всего за три дня. Однако по закону минимальный срок производства должен составлять не менее 6,5 суток.

В связи с этим в СРП считают, что ряд компаний могут применять определенные вещества, которые позволяют увеличить объем производства и снизить себестоимость пива. Также в письме отмечается, что подобная продукция является главной причиной демпинга на рынке. В союзе считают, что приготовленное по ускоренным технологиям пиво необходимо классифицировать как «слабоалкогольный зерновой напиток», кроме того, для него нужно повысить ставку акцизов.

В Ассоциации производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) заявили «Коммерсанту», что информация СРП не имеет «ничего общего с действительностью и вводит в заблуждение потребителей». Там отметили, что на российском рынке есть ряд пивных брендов, которые за счет использования современного оборудования имеют более короткий срок дображивания и стабилизации, но весь процесс производства занимает не менее семи дней. 

По данным «Коммерсанта», члены АПП предлагали сократить минимальный срок дображивания пива в приказе Росалкогольрегулирования с 18 до одного дня для обеспечения достоверности расчета мощности, чтобы исключить занижение показателя. 

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году объем производства пива и пивных напитков в России составил 802,5 млн дал, что на 0,3% больше, чем в 2021-м. При этом выпуск пивных напитков увеличился на 2,5% до 98,4 млн дал. Показатели по розничным продажам также почти не изменились — пивных напитков было реализовано 89,1 млн дал (-0,4%), пива — 676,3 млн дал (+0,6%). Совокупные продажи составили 765,4 млн дал, увеличившись на 0,5%.

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