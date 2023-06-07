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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Пивовары предлагают усилить контроль за отраслью

Это связано с массовым отравлением напитком «Мистер Сидр»

| Агроинвестор |

Участники рынка предлагают упразднить категорию «пивные напитки»
Участники рынка предлагают упразднить категорию «пивные напитки»

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни Хейнекен») Вячеслав Мамонтов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой усилить надзор за малыми предприятиями и продавцами разливного пива в связи с массовым отравлением в регионах напитком «Мистер Сидр». АПП предлагает установить счетчики на производствах всех размеров, ужесточить ответственность за нелегальный оборот и контроль за разливным сегментом, а также упразднить категорию «пивные напитки».

«Сегодняшние трагические события показывают недопустимость игнорирования и промедления по критически важным вопросам, касающимся жизни и здоровья граждан, — говорится в письме, опубликованном на сайте АПП. — Кроме того, требует дополнительного расследования то, каким образом стало возможно производство опасного алкогольного продукта в условиях действия системы ЕГАИС, а также вступивших в силу с 1 апреля 2023 года для легальных производителей требований законодательной маркировки продукции в кегах».

В ассоциации отмечают, что «настал момент, когда необходимо пересмотреть требования» к контролю за производителями и каналами продаж вне зависимости от объемов бизнеса. Мамонтов в письме указывает, что «пивные напитки» — это «искусственно созданная категория», которая формирует поле для манипуляций недобросовестных игроков. «Мистер Сидр» также выпускался как «напиток пивной осветленный фильтрованный яблочный», хотя не являлся продуктом брожения, отмечают собеседники «Коммерсанта». В письме АПП сказано, что нужно скорректировать определение «пиво» так, чтобы оно включало категории напитков, которые во всем мире признаются пивом.

«Наша позиция по поводу разделения на “пиво” и “пивные напитки” заключается в том, что эта трагическая ситуация (с отравлениями, в том числе с летальными исходами) стала возможной во многом потому, что случилось это искусственное разделения, которое есть только в России», — рассказали «» в АПП. Ассоциация отмечает, что пивной рынок оказался искусственно разделен на категории «пиво» и «пивные напитки». Этим пользуются в том числе недобросовестные производители алкогольных коктейлей, которые маскируют свою продукцию под эту категорию для оплаты меньшего акциза.

В пресс-службе «Объединенных пивоварен Хейнекен» считают, что в «пивные напитки» могут попадать суррогатные миксы, которые стоили людям жизни. «Из-за подобных случаев может пострадать и вся категория. Например, “Мистер Сидр” ни сидром, ни пивом не является. В производстве сидра и пива опасные вещества не могут зародиться в принципе, физически. Более того, существуют техрегламенты пищевой безопасности», — пояснил «» представитель компании.

Кроме того, депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратились в Генпрокуратуру, правительство, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и с предложением возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков (сейчас действует мораторий), пишут «Известия». Согласно исследованию ОПИ, не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производства (48%) и ненадлежащее качество продукции (31%). 

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин сказал «Коммерсанту», что счетчики на производстве не гарантируют тотальный контроль, а упразднение категории пивных напитков — попытка крупнейших игроков добиться возможности выпускать пиво с меньшей долей солода в составе для снижения себестоимости. По его словам, алкогольные коктейли часто выпускаются под видом «пивных напитков» и логично, если пивной продукцией признавался бы только напиток брожения. 

Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель в целом считает странным использовать случай незаконного производства алкоголя, не имеющего ничего общего с пивом и сидром, для предложения мер регулирования пивоваренного рынка. По его мнению, снизить риски может помочь проведение проверок в точках продаж для выявления сомнительной продукции. При этом, как сказал «Известиям» Мамонтов, бизнес в России, в том числе пивоваренная отрасль, продолжает работать в условиях непростой экономической ситуации и санкционного давления. В связи с этим внеплановые проверки могут оказать негативное воздействие на добросовестных производителей. Поэтому отрасль надеется на конструктивный диалог с органами власти, который позволит создавать возможности для развития, а не затруднять процесс ведения бизнеса.

О массовом отправлении напитком «Мистер Сидр», выпущенным компанией «Анди» в Самарской области, стало известно 5 июня. Пострадали жители Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Курганской областей и Удмуртии. По состоянию на вечер 6 июня, как сообщал Минздрав, пострадали от отравления 90 человек, 29 — скончались. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских говорил, что напиток «Мистер Сидр», в котором содержался метанол, поставлялся в кегах объемом 30 л и продавался на разлив. Оборот продукции «Анди» заблокирован, в ходе расследования уголовного дела задержан предприниматель из Самарской области. По данным Роспотребнадзора, на вечер 6 июня из оборота было изъято 37,6 тыс. л напитка «Мистер Сидр», наибольший объем — в Курганской области, Удмуртии и Крыму.

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