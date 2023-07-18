Производители напитков и соков предупредили о росте отпускных цен

Акциз составляет 7 рублей за литр, но в потребительских ценах он может отразиться в размере 14 рублей М. Стулов

Крупные производители напитков и соков сообщили торговым сетям о повышении цен с 1 августа, пишет «Коммерсантъ». Так, в обращении PepsiCo («Любимый», J7, Lipton, «Русский дар» и др.) говорится, что компания планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2-21,3% из-за падения курса рубля — оно вызвало увеличение затрат. Компания также уведомила о повышении цен на снеки в среднем на 15,3%. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10% в связи с удорожанием сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.



В «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy и др.) изданию рассказали, что также планируют повысить цены на соки на 10% из-за влияния курса валют на стоимость сырья и логистические затраты. При этом компания уже увеличила цены на газированные безалкогольные напитки с 1 июля на 10% в связи с введением акциза. С 1 июля 2023 года акцизом в 7 руб. на 1 л облагаются напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл.



Представитель Минсельхоза подтвердил «Коммерсанту», что на производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, влияет рост цен на упаковку и ингредиенты, поставляемые из третьих стран, дополнительное давление оказывает акциз на сахаросодержащие напитки. Между тем производство напитков и соков увеличивается, и потребители имеют широкие возможности выбора в разных ценовых категориях, добавили в министерстве. Информация о повышении цен на безалкогольные напитки в России отдельными компаниями в Минсельхоз не поступала, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.



По словам президента Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максима Новикова, у отрасли высокая привязка стоимости продукции к курсу валют, которые с лета 2022 года выросли примерно на 55%. Так, по его словам, в себестоимости производства соков до 70-80% затрат приходится на импортные пюре и концентраты. В случае напитков с содержанием сахара дополнительным фактором стал акциз на сахарсодержащие напитки, отмечает Новиков.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что и сами акцизы, и дополнительные расходы, связанные с учетом акцизных марок, их выпуском, всей системой их использования, и так далее — это дополнительные издержки для бизнеса. Однако трудно оценить, насколько именно цены могут вырасти, так как напитки выпускаются в емкостях разных объемов. «Но логично можно предположить, что уплата акциза в 7 руб. с литра <...> войдет в отпускную цену предприятия и выльется в 14 руб., а то и более на литр для потребителя с учетом торговой наценки в категории “газированные напитки”», — прокомментировал «Агроинвестору» Леонов.



Хотя напитки и не являются категорией первой необходимости, в условиях падающих доходов населения появление дополнительной налоговой нагрузки негативно отразится как на производителях, так и на потребителях, считает он. Кроме того, по мнению Леонова, это также может привести к снижению «белого» производства и формированию нелегального рынка. В этом случае эффект от поступления акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговых отчислений.



По словам Новикова, напитки имеют высокую эластичность спроса: по данным исследования НИУ ВШЭ, при повышении цен на безалкогольные напитки на 1% потребление снижается на 1,5%. Сейчас, отмечает он, производители делают все возможное, чтобы избегать повышения цены, однако доходность в отрасли не столь велика, чтобы не транслировать текущий рост затрат на отпускные цены. «Стоит упомянуть, что некоторые страны, которые буквально несколько лет назад вводили подобное регулирование для оздоровления рациона либо пополнения бюджета, впоследствии отказывались от этого регулирования и признавали его малоэффективным», — напоминает Леонов.



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