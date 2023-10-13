Минсельхоз США снова повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Россия сохранит мировое лидерство по поставкам пшеницы АО НК КТЖ

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сельхозгоду. Согласно октябрьскому отчету, ожидается, что вывоз составит 50 млн т, что на 1 млн т больше, чем прогнозировалось ранее. Оценка экспорта фуражных культур также повышена с 9,11 млн т до 10,21 млн т. Минсельхоз США повышал прогноз по экспорту пшеницы из России и в сентябрьском отчете: по сравнению с августом он был увеличен на 1 млн т, до 49 млн т, в августе по сравнению с июлем — на 0,5 млн т, до 48 млн т, в июле по сравнению с июнем — на 1 млн т, до 47,5 млн т. Оценки ведомства не учитывают данные по Крыму и новым территориям.



В октябрьском отчете аналитики оставили без изменений прогноз сбора пшеницы в России — 85 млн т, в то время как оценка переходящих запасов была снижена с 10,44 млн т до 8,94 млн т. Оценка производства фуражного зерна, как и в сентябре, сохраняется на уровне 39,8 млн т. Мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду Минсельхоз США оценивает в 783,43 млн т (787,34 млн т в сентябре).



В этом году урожай зерна составит 134-135 млн т, это значит, что у нас сохраняется очень большой экспортный потенциал, отметил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств в узком составе. «Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых будет где-то тоже, как в прошлом году, не менее 50-60 млн т», — отметил глава государства.



На прошлой неделе аналитический центр «СовЭкон» сообщал, что оценивает объем поставок пшеницы в октябре в диапазоне от 3,9 млн т до 4,4 млн т, что может оказаться меньше значения за аналогичный период прошлого года и среднего показателя за месяц. В сентябре экспорт пшеницы составил 5 млн т, в августе — 5,3 млн т, в июле — 4,4 млн т. Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы сократился на 1,4 млн т до 2,6 млн т, что является минимальным значением с июля 2023 года.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозировал экспорт пшеницы в октябре на уровне 4,5 млн т. По данным аналитического центра «Русагротранса», Россия в октябре недопоставит на мировой рынок около 1 млн т пшеницы из-за «неадекватно низкого уровня цен». По мнению аналитиков, это связано с уменьшением продаж российскими экспортерами из-за снижения спроса со стороны основных стран-импортеров. Прогноз экспорта пшеницы в октябре составляет около 4,5 млн т против 5,5 млн т в сентябре. В аналогичный период прошлого года вывоз составлял 4,9 млн т.



В конце сентября Минсельхоз России повысил оценку экспортного потенциала по зерну в текущем сезоне с 55 млн т до 60 млн т. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил на «правительственном часе» в Госдуме. Корректировка связана с высоким урожаем зерна. Ранее ведомство повысило прогноз урожая зерна со 130 млн т до 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы.



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