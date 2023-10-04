Запасы пшеницы в России на 9% ниже прошлогодних

Запасы пшеницы в сельхозорганизациях все еще превышают средние значения на 21% А. Гордеев

Запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях к 1 сентября составили 28,8 млн т, что на 9% ниже прошлогодних показателей, сравнил аналитический центр «СовЭкон». С августа прошлого года запасы пшеницы были на рекордно высоком уровне для постсоветского периода, однако они снизились из-за активного экспорта и уменьшения урожая, отметили аналитики.



В частности, запасы пшеницы в Центре и на Юге сократились более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. В то же время, в Поволжье запасы все еще превышают прошлогодние показатели на 5% благодаря активной уборке урожая и нехватке транспорта для перевозки зерна. Основной причиной снижения запасов стал рекордный экспорт пшеницы в новом сезоне, отметили аналитики. По прогнозам «СовЭкон», вывоз в сезоне-2023/24 составит 48,9 млн т, что на 2 млн т больше, чем в предыдущем сельхозгоду.



Также на объем запасов повлияло ухудшение погодных условий, что привело к сокращению урожая пшеницы. По прогнозу «СовЭкона», ее сбор в этом году составит 91,6 млн т, тогда как годом ранее урожай достиг рекордных 104,2 млн т. Несмотря на сокращение, запасы пшеницы в сельхозорганизациях все еще превышают средние значения на 21%. В долгосрочной перспективе большие запасы продолжат оказывать давление на внутренний рынок, особенно в отдаленных от портов регионах, считают аналитики центра.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» говорил, что в этом сезоне в России огромные переходящие запасы зерна — почти 28 млн т. «Поэтому в Поволжье наблюдаются некоторые сложности с хранением продукции нового урожая, несмотря на не очень высокий урожай», — отмечал он. Это приводит к тому, что экспортный потенциал в этом сезоне будет, несмотря на снижение валового сбора, выше, чем в 2022/23-м. «Минсельхоз пока закладывает 60 млн т, но на самом деле он должен быть выше, чтобы переходящие запасы к концу текущего сезона остались на уровне не более 20 млн т», — отмечал эксперт. По его оценке, экспортный потенциал сезона-2023/24 составляет 50 млн т пшеницы и 64 млн т зерна в целом. В сезоне-2022/23 Россия отгрузила на внешние рынки 60 млн т зерна.



Накануне аналитический центр «Русагротранса» сообщал, что Россия в октябре недопоставит на мировой рынок около 1 млн т пшеницы из-за «неадекватно низкого уровня цен». Эксперты считают, что это связано с уменьшением продаж российскими экспортерами из-за снижения спроса со стороны основных стран-импортеров. Прогноз экспорта пшеницы в октябре составляет около 4,5 млн т против 5,5 млн т в сентябре. В аналогичный период прошлого года вывоз составлял 4,9 млн т.



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