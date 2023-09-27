Цены на пшеницу упали до июньского минимума

Предложение пшеницы остается высоким из-за хорошего урожая Pixabay

Согласно данным ценового мониторинга аналитического центра «СовЭкон», за неделю, закончившуюся 20 сентября, средняя цена на пшеницу 4-го класса в европейской части России снизилась на 400 руб. до 12 тыс. руб./т. Последний раз цена на пшеницу достигала таких значений в конце июня. Падение цен продолжается из-за снижения спроса, отметили аналитики. Внутренний спрос остается слабым, так как мукомольные заводы и животноводы имеют достаточные запасы пшеницы.



Экспортеры также уменьшают свои закупки из-за сокращения продаж. Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы сократился до 4,1 млн т 26 сентября, по сравнению с 6,1 млн т месяцем ранее. Попытки Минсельхоза регулировать минимальные цены на продажу также негативно влияют на темпы экспорта, говорится в обзоре. На последнем тендере GASC российская пшеница предлагалась по цене не ниже $270 за тонну FOB, что соответствует «ценовому порогу», по информации СМИ, установленному Минсельхозом. В связи с этим российские предложения оказались менее конкурентоспособными по сравнению с румынскими.



В то же время, предложение пшеницы остается высоким из-за хорошего урожая. По прогнозу «СовЭкона», урожай пшеницы в этом году составит 91,6 млн т, что на 11% выше среднего многолетнего показателя. В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее снижение цен на внутреннем рынке из-за высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса, считают аналитики центра.



Между тем, как пишет поле.рф, аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что в России сложились предпосылки для возобновления роста цен на пшеницу, этому способствуют рекордные темпы вывоза и снижение запасов, а также ухудшение перспектив урожая и экспорта у ряда стран-конкурентов. Кроме того, основные импортеры приобрели на тендерах на четверть меньше пшеницы, чем в прошлом сезоне, и будут возмещать объемы по более высоким ценам. Аналитики прогнозируют, что рост внутренних и закупочных цен составит 1,5-2 тыс. руб. за тонну.



По оценке «Русагротранса», потенциал экспорта пшеницы у семи конкурентов России (Австралия, Аргентина, ЕС, Казахстан, Канада, США, Украина) в сезоне-2023/24 снизится на 21 млн т, до 121,5 млн т, что будет самым низким показателем за последние пять сезонов. В то же время прогноз экспорта пшеницы из России в сентябре, с учетом поставок в страны ЕАЭС, повышен с 5,45-5,5 млн т до 5,55-5,6 млн т (предыдущий рекорд сентября — 5,24 млн т), уточняет «Русагротранс».



Биржевой рынок снижался, несмотря на рост спроса со стороны импортеров. В целом аналитики «Русагротранса» прогнозируют, что перелом понижательной тенденции на мировом рынке пшеницы может произойти в ближайшее время и привести к росту котировок.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина ранее говорила «Агроинвестору», что снижение цен на российскую пшеницу будет продолжаться в октябре, однако резкого падения не ожидается. Она предполагает, что к концу осени цены могут начать расти. По ее данным, к 25 сентября стоимость пшеницы 4-го класса с НДС на Юге России составляла около 13,2-13,3 тыс. руб. за тонну, в Центре — 10,7 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — около 11 тыс. руб. за тонну. Тюрина также отмечала, что за последнюю неделю цена французской пшеницы выросла на 2,9% до $252 за тонну, в то время как российская экспортная цена составляет $240 за тонну. Она считает, что цены могут вернуться к минимальному уровню в $230 за тонну FOB, после чего можно ожидать роста.



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