С начала сезона на экспорт поставлено более 14 млн тонн зерна Pixabay

Минсельхоз повысил оценку экспортного потенциала по зерну в текущем сезоне с 55 млн т до 60 млн т. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на правительственном часе в Госдуме. Корректировка связана с высоким урожаем зерна, сбор которого уже превысил 123 млн т. Патрушев отметил, что погодные условия в ряде регионов были не самыми благоприятными, однако прогноз президента Владимира Путина о соборе 130 млн т зерна будет выполнен. Он также сообщил, что сбор других культур идет динамично, а площадь озимого сева планируется увеличить до 20 млн га.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что экспорт зерна сейчас идет хорошо, на данный момент вывезено более 14 млн т. По его оценке, урожай зерна в этом году составит 140 млн т, а экспортный потенциал — 64 млн т. «В прошлом году первые два месяца сезона были очень тяжелые, они были стартовые на жестких санкциях, соответственно, объемы поставок были низкие. Разница с текущим сезоном значительная», — отметил эксперт.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина говорит, что экспорт российского зерна может составить 62-63 млн т, урожай — 140 млн т. По ее данным, Россия с 1 по 18 сентября отгрузила на экспорт 3,3 млн т пшеницы, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индонезия стала одним из трех основных покупателей. Отгрузки всех основных зерновых культур за этот период выросли на 20,5%, почти до 3,7 млн т. В том числе экспорт ячменя снизился на 17% до 374 тыс. т, кукурузы — вырос почти в 1,7 раза до 24,3 тыс. т.



Тюрина также отметила, что отгрузки через малые порты судами «река-море» сокращаются, так как уборка зерна в Поволжье еще не закончена. Однако объемы перевалки в глубоководных портах, таких как Новороссийск, растут. «Цены на американскую пшеницу за последнюю неделю выросли, в то время как европейская пшеница подешевела. Цены на российскую пшеницу остаются стабильными и даже немного повысились», — продолжает она. Однако, по словам Тюриной, рост пошлины на экспорт пшеницы является сдерживающим фактором для поставок за рубеж.



Ранее отраслевые эксперты допускали, что потенциал экспорта зерна из России в сезоне-2023/24 будет реализован не полностью из-за многочисленных рисков, связанных с продвижением на мировой рынок. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее повысил свой прогноз экспорта зерна до 64 млн т зерна, включая 48,5 млн т пшеницы. При этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько уточнял, что реализация этого прогноза будет зависеть от различных обстоятельств и факторов, таких как обстановка на рынках Черного моря, спрос и работа отечественной инфраструктуры. Он также отмечал, что введение квоты на экспорт с 15 февраля по 30 июня 2024 года может повлиять на реализацию прогноза.



Bloomberg на днях писал, что российские власти рассматривают возможность установки минимальной цены на пшеницу и отказываются выдавать экспортные документы для поставок по более низкой стоимости. Аналитики агентства отмечали, что у российской пшеницы нет множества конкурентов на рынке, и избыток предложения вызван большими запасами и рекордным урожаем, что приводит к снижению цены. По данным Bloomberg, намерение российских властей установить минимальную цену на поставки вынуждает некоторых трейдеров пересматривать условия или отменять сделки.



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