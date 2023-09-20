Цены на пшеницу обвалились

Растущая экспортная пошлина сильно влияет на аграриев при текущем курсе рубля flickr.com

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе снизились на 950 руб. до 15-15,2 тыс. руб. за тонну без НДС на фоне низкого спроса со стороны экспортеров, которые сосредоточены на доставке уже закупленных объемов и исполнении заключенных контрактов, пишет поле.рф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». На малой воде индикативные цены спроса составили 12,4 тыс. руб. за тонну (-1,1 тыс. руб.). В прошлом году в это время цены составляли 14,6 тыс. руб. за тонну на глубокой воде и 13,7 тыс. руб. — на малой.



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре-октябре снизились на $5 до $242 за тонну FOB. Внутренний рынок пшеницы снижался на Юге (на 1150 руб. до 12,5-13 тыс. руб./т) и в Центре России (на 300 руб. до 9,5-10 тыс. руб./т), но укреплялся в Сибири (плюс 300 руб. до 10,4-11,6 тыс. руб./т), отмечают аналитики.



По данным аналитической компании «ПроЗерно», которые приводит «Интерфакс», на прошлой неделе произошел «сокрушительный обвал рынка»: цены на пшеницу 3-го класса на Юге снизились на 1,3 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб./т за (EXW европейская Россия, с НДС), в Центре — на 715 руб. до 13 тыс. руб./т. В Черноземье цены упали на 390 руб. до 12,6 тыс. руб./т, в Поволжье — на 215 руб. до 13,2 тыс. руб./т, в Сибири — на 165 руб. до 13,3 тыс. руб./т, на Урале — на 135 руб. до 12,9 тыс. руб./т. Цены на пшеницу 4-го класса также снизились, например, на Юге — на 1,1 тыс. руб. до 13,3 тыс. руб./т, в Центре — на 835 руб. до 10,8 тыс. руб./т, в Поволжье — на 650 руб. до 11 тыс. руб./т. В остальных регионах снижение было меньше.



Гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что такое обрушение цен произошло из-за накопившихся вопросов, пишет «Интерфакс». Он также указал на отсутствие поддержки зернового рынка со стороны государства и растущую экспортную пошлину, которая сильно влияет на аграриев при текущем курсе рубля. Также сказывается большое предложение зерна, что тоже давит на цены. «При отсутствии реакции на эти процессы так долго продолжаться не могло, цены рухнули», — сказал Петриченко.



Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 20 сентября составит 4528,7 руб. против 4493,7 руб. за тонну неделей ранее. Пошлина на ячмень снизится с 931,7 руб. до 789,5 руб. за тонну, на кукурузу — повысится с 2465,2 руб. до 2616,4 руб. за тонну. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $242,8 за тонну пшеницы ($241,6 неделей ранее), $175,9 — на ячмень ($177,5), $202,9 — на кукурузу ($200,1).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что к падению цены «подтолкнул» и внешний рынок, который довольно серьезно «припал» из-за отсутствия спроса. «И поскольку весь внутренний рынок на европейской территории России "завязан" на экспортный паритет, то происходит серьезное снижение цен, — пояснил он «Интерфаксу». — К тому же оно усугубляется тем, что зерно за пределами так называемого "золотого треугольника" (Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область — ведущие производители зерна в России) не востребовано». По словам Рылько, экспортеры пока работают в этих крупных регионах, но много зерна еще с прошлого года есть в Центре и Поволжье.



По мнению независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, на которого ссылается «Интерфакс», причиной резкого падения цен стала «определенная политика покупателей зерна, которую государство не способно регулировать». Он считает, что это ведет к формированию нового тренда в зерновом производстве России. «Десятилетний тренд на увеличение урожайности, продуктивности, вероятнее всего, будет меняться на противоположный. Сначала стагнация, потом — устойчивое снижение», — допускает он.



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