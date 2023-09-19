В АПК нужно внедрять низкоуглеродные технологии для развития экспортного потенциала

Российский АПК обладает достаточно существенным потенциалом сокращения выбросов парниковых газов Е. Разумный

Экспорт продукции российского АПК уверенно растет все последние годы, в прошлом году он превысил $40 млрд и продолжает увеличиваться. «В этом году мы уже опережаем показатели 2022-го более чем на 20%», — сравнил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе выступления на конференции «Роль климатического регулирования в конкурентоспособности российской продукции АПК», организованной Федеральным центром «Агроэкспорт». Рост экспорта позволил России занять ведущие позиции на ряде мировых аграрных рынков: пшеницы, ячменя, подсолнечного и рапсового масел, рыбы и другой продукции. «Но несмотря на эти успехи, нам нужно смотреть вперед, оценивать перспективы, вызовы и риски для дальнейшего увеличения объемов нашего аграрного экспорта, — отметил Левин. — И одним из серьезных факторов, которые будут влиять на наш экспортный потенциал, является изменение климата».



С одной стороны, изменение климата может приводить к более частым засухам в южных регионах нашей страны. «С другой стороны, рост среднегодовых температур ведет к увеличению продолжительности вегетационного периода, появлению возможности освоения более северных территорий нашей страны для земледелия. Это создает потенциал для расширения в России зоны, пригодной для стабильного сельхозпроизводства», — рассуждает Левин. В последние несколько лет, по его словам, уже наблюдается увеличение площади сева сои, кукурузы, подсолнечника на севере и на востоке нашей страны, более мягкие зимы также позволяют сократить затраты на отопление животноводческих комплексов. Однако нужно понимать, что при изменении климата агробизнес будет уходить из той зоны комфорта, к которой он был адаптирован на протяжении длительного периода.



По прогнозу Росгидромета, наибольший рост температур произойдет в приарктической зоне и в Сибири, что, с одной стороны, открывает большие возможности для долгосрочного развития российского АПК, с другой, создает необходимость ставить задачи по совершенствованию технологий, которые позволяют работать в новых условиях, отметил руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов.



В 2022 году общий финансовый ущерб по ликвидации последствий изменения климата в мире оценивался в несколько десятков миллиардов долларов. При этом темпы изменения климата в нашей стране, по данным экспертов «Агроэкспорта», превышают общемировые. Основной причиной климатических изменений являются выбросы парниковых газов, и третье место в мире по их совокупным выбросам занимает агропромышленный комплекс. За последние пять лет удельные выбросы отрасли снизились на 4%, однако для достижения целей Парижского соглашения, которое было принято в 2015 году для борьбы с изменением климата и его негативными последствиями и к которому на сегодняшний день присоединились 194 страны, показатель должен снижаться в три раза быстрее.



Партнер практики устойчивого развития компании Kept Владимир Лукин в ходе своего выступления пояснил, что Парижское соглашение является ключевым документом международной климатической повестки. Основная его цель — стабилизация уровня среднегодовой глобальной температуры на уровне, не превышающем двух градусов от доиндустриального уровня. Для достижения этой цели развивается углеродное регулирование. «Оно может включать поддерживающие рыночные механизмы, то есть достаточно мягкие, а также жесткие ограничительные инструменты, такие как квотирование, налоги, штрафы за превышение уровня выброса парниковых газов», — рассказал эксперт.



Поскольку АПК достаточно чувствителен к регулированию, в мировой практике контроль за выбросом парниковых газов в нем носит достаточно мягкий характер по сравнению с другими секторами, например энергетическим или промышленным производством. «Более 80% предприятий агросектора представляют собой достаточно мелкие хозяйства, для которых национальные инициативы, обязывающие внедрять те или иные технологии, в том числе сокращающие выбросы парниковых газов, сопряжены с довольно существенным риском, который в итоге может привести к снижению уровня продовольственной безопасности», — отметил Лукин. И баланс между углеродным регулированием и обеспечением продовольственной безопасности как раз определяет мягкий подход к регулированию отрасли.



В долгосрочной перспективе весь мир будет вовлечен в климатическую повестку, что является стимулом для постепенного внедрения низкоуглеродных технологий в сельское хозяйство для поддержания экспортной конкурентоспособности, считают эксперты «Агроэкспорта». В целом, если говорить об агропромышленном комплексе России, то здесь наблюдается достаточно благоприятная картина. По данным Kept, в общем балансе парниковых газов, который на 2020 год в России составлял около 2 млрд т CO2-эквивалента, на агросектор приходится только 5%, или 117 млн т CO2-эквивалента.



В то же время изменение климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в других регионах планеты, и эти изменения могут одновременно представлять собой как очевидные риски для сельского хозяйства, такие как увеличение количества неблагоприятных погодных явлений, сокращение доступности водных ресурсов, пожары, так и носить положительный характер — увеличение потенциальной зоны устойчивого земледелия, обратил внимание Лукин.



Гендиректор Национального альянса по вопросам устойчивого развития (ESG-альянс) Андрей Шаронов отметил, что Альянс объединяет 25 российских компаний, которые находятся в повестке устойчивого развития. В основном это промышленные, добывающие, перерабатывающие финансовые, транспортные предприятия. «При этом в нашем альянсе только две сельскохозяйственные компании — “Русагро” и “Степь”», — сказал он. Однако с учетом того, что сельское хозяйство демонстрирует активный рост, является сферой деятельности для большого количества людей, и экспорт продукции АПК растет, отрасль будет сталкиваться с внешними требованиями, в том числе в части устойчивого развития, прогнозирует эксперт.



Краснов обратил внимание, что государственная задача развития экспорта предполагает необходимость интегрироваться во все мировые процессы и быть адекватным тем запросам и потребностям, которые существуют на внешних рынках. «И без понимания того, что происходит на этих рынках — в плане регулирования, изменения потребительских предпочтений — невозможно двигаться вперед», — подчеркнул он. По его словам, на экспорт поставляется около 15% всей произведенной российской аграрной продукции — это значительная цифра, особенно с учетом того, что в масложировой и зерновой отраслях доля поставок на внешние рынки от общего объема производства существенно выше. В тех же секторах, где показатель ниже, его необходимо наращивать.



Сейчас, по данным «Агроэкспорта», Россия занимает 17-е место в мире по экспорту продукции АПК, и нам есть, к чему стремиться. «У нас нет хороших прогнозов с точки зрения роста внутреннего спроса — по сути, дальнейшее увеличение объема производства связано только с потенциалом внешних рынков. И не понимая, что на них происходит, двигаться дальше невозможно», — считает Краснов.



В Китае в 2021 году была запущена Национальная система торговли квотами на выбросы парниковых газов, в Индии в прошлом году утвердили долгосрочную стратегию низкоуглеродного регулирования, а Турция, приняла план действий, целью которого является гармонизация с европейской системой углеродного регулирования. А это важные для нашего экспорта государства, обратил внимание Краснов. Чем больше дистрибьюторы и ритейлеры будут внедрять принципы ESG в свою практику, тем выше риски для поставщиков, которые не соответствуют этим принципам, остаться без покупателей.



Российский АПК обладает достаточно существенным потенциалом сокращения выбросов парниковых газов — до 2050 года показатель может быть снижен на 40%, что позволит обеспечить конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке, отметил Лукин. «Прежде всего специфика агропромышленного комплекса заключается в том, что те технологии, которые направлены на повышение производительности, по сути, являются технологиями, которые косвенно приводят к сокращению углеродного следа производимой продукции, то есть на единицу выпускаемой продукции приходится меньшее количество выброса парникового газа. Соответственно, технологии, которые приводят к увеличению продуктивности в животноводстве и растениеводстве можно вполне рассматривать как меры по декарбонизации агропромышленного комплекса», — рассуждает он. В растениеводстве способом сокращения выброса парниковых газов также являются почвосберегающие технологии, а также технологии, которые обеспечивают оптимизацию внесения удобрений. «Если говорить о животноводстве, то кроме повышения продуктивности важное значение имеют технологии, связанные с получением из навоза, например, биогаза как энергетического ресурса», — добавил эксперт.



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