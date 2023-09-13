Минсельхоз США снова повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Основной фактор увеличения экспорта — рост спроса со стороны африканских государств Pixabay

Минсельхоз США в очередной раз повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду. Согласно сентябрьскому обзору, новая оценка составляет 49 млн т, что на 1 млн т больше, чем прогнозировалось в августе. В прошлом месяце по сравнению с июлем оценка была повышена на 0,5 млн т, до 48 млн т, в июле по сравнению с июнем — на 1 млн т, до 47,5 млн т. При этом прогноз сбора пшеницы в России вновь не изменился — 85 млн т, в то время как оценка переходящих запасов была снижена с 11,44 млн т до 10,44 млн т. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС — уменьшен с 38,5 млн т до 37,5 млн т.



Прогноз экспорта фуражных зерновых из России в сентябрьском отчете повышен до 9,11 млн т с 8,91 млн т в августе. Оценка их сбора выросла до 39,8 млн т с 39,4 млн т месяцем ранее. Прогнозы сбора и экспорта кукурузы не изменились — 14,6 млн т и 4,2 млн т соответственно. Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивает, что экспортный потенциал по пшенице в этом сезоне составляет 50,5 млн т. «Поставки идут активно, уже вывезли около 13 млн т зерна, из которых более 10 млн т — пшеницы. Основные покупатели российской пшеницы — Египет и Турция», — уточнил эксперт. По его словам, ее стоимость сейчас составляет порядка $248 за тонну.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что ее оценка валового сбора пшеницы составляет 90-91 млн т. Экспортный потенциал РЗС оценивает в 51-52 млн т. За первые два месяца нового сезона объем вывоза пшеницы превысил прошлогодний показатель на 49%, рассказала Тюрина. Отгружено более 10,5 млн т против свыше 7 млн т за аналогичный период прошлого сезона. В первой декаде сентября экспорт пшеницы на 20% (1,7 млн т) превышает уровень первой декады сентября прошлого сезона.



По ее словам, основной фактор увеличения экспорта — это рост спроса со стороны африканских государств. «Активно идут поставки в Алжир, Танзанию, Кению, Сенегал, Марокко, Уганду. Еще один тренд нового сезона — увеличение отгрузок в страны Латинской Америки. Я ожидаю дальнейшего роста поставок в эти страны», — отметила Тюрина. При этом она добавила, что экспорт в традиционные страны-покупатели российской пшеницы — Египет и Турцию — в начале сезона сокращаются. Так, в первой декаде сентября поставки в Египет снизились на 49%, в Турцию — на 45%.



Это может быть связано, в том числе, с ожиданием возобновления «зерновой сделки» и снижения цен, считает Тюрина. В то ж время отмечается рост поставок в Юго-Восточную Азию. Так, поставки в Пакистан увеличились в пять раз, в Бангладеш — в шесть, в Индонезию в прошлом сезоне в этот период поставок не было, а в этом году за первую декаду сентября они достигли более 50 тыс. т. По оценке Тюриной, экспортная стоимость пшеницы находятся на уровне ЕС и составляет $246 за тонну.



Между тем, по данным аналитического центра «СовЭкон», внутренние цены на российскую пшеницу продолжают снижаться. За неделю, закончившуюся 6 сентября, средняя цена на пшеницу 4-го класса в европейской части России упала на 400 руб. до 12825 руб. Общее снижение цен с середины августа составило 600 руб. Цены падают на фоне уменьшения спроса на пшеницу как со стороны внутренних потребителей, так и экспортеров, отметили аналитики. По их данным, объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы также сократился.



Покупки на внутреннем рынке замедлились из-за инфраструктурных ограничений, так как портовые терминалы полностью или почти полностью загружены зерном. В то же время, отмечает «СовЭкон», предложение пшеницы остается высоким из-за хорошего урожая. Урожай пшеницы центр оценивает в 92,1 млн т, что немного уступает прошлогоднему рекордному показателю в 104,2 млн т. Еще одним фактором, оказывающим давление на внутренний рынок, являются рекордные запасы, которые на 1 августа составляли 18,9 млн т, что на 7% выше среднего показателя за несколько лет. В краткосрочной перспективе аналитики ожидают дальнейшего снижения цен на внутреннем рынке.



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