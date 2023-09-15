Экспортный потенциал по зерну может быть реализован не полностью

Потенциал вывоза в этом сезоне превышает 60 млн тонн ztkt.ru

Потенциал экспорта зерна из России в сезоне-2023/24 превышает рекордный показатель прошлого сельхозгода, который составлял 60 млн т, включая 47 млн т пшеницы. Однако опрошенные «Интерфаксом» отраслевые аналитики допускают, что будет реализован не полностью из-за многочисленных рисков, связанных с продвижением на мировой рынок.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее повысил свой прогноз экспорта зерна до 64 млн т зерна, включая 48,5 млн т пшеницы. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал агентству, что реализация этого прогноза будет зависеть от различных обстоятельств и факторов, таких как обстановка на рынках Черного моря, спрос и работа отечественной инфраструктуры. Он также отметил, что введение квоты на экспорт с 15 февраля по 30 июня 2024 года может повлиять на реализацию прогноза.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут оценивает экспортный потенциал в 61-62 млн т зерна, при этом, по его мнению, квота может ограничить объем вывоза до 55-57 млн т, включая 48,5 млн т пшеницы. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорит, что реальный экспорт будет зависеть от объема квоты, определенного Минсельхозом.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в беседе с «Интерфаксом» сказала, что на объем экспорта также будут влиять геополитическая ситуация, размер пошлины и другие факторы. Она оценивает экспортный потенциал в 61 млн т зерна, включая 51 млн т пшеницы. «Русагротранс» прогнозирует экспорт зерна на уровне 62 млн т, включая 50 млн т пшеницы. Минсельхоз оценивает, что экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит до 55 млн т, включая 45 млн т пшеницы.



Тюрина ранее говорила «Агроинвестору», что за первые два месяца нового сезона объем вывоза пшеницы превысил прошлогодний показатель на 49%. За этот период было отгружено более 10,5 млн т, в то время как в прошлом сезоне было вывезено свыше 7 млн т. В первой декаде сентября экспорт пшеницы превысил уровень первой декады сентября прошлого года на 20%, или 1,7 млн т.



Основным фактором увеличения экспорта является рост спроса со стороны африканских государств. В частности, активно идут поставки в Алжир, Танзанию, Кению, Сенегал, Марокко и Уганду. Также отмечается увеличение отгрузок в страны Латинской Америки. Однако экспорт в традиционные страны-покупатели российской пшеницы, такие как Египет и Турция, сокращается в начале сезона. Например, поставки в Египет снизились на 49%, а в Турцию — на 45%.



Между тем, стало известно, что реализация четырех инвестиционных проектов по созданию логистической инфраструктуры для перевалки зерна в Ростовской области позволит увеличить объем перевалки зерновых на 10 млн т в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский, на которого ссылается «Интерфакс». Проекты включают строительство универсального перегрузочного комплекса в порту Таганрога «Морской зерновой терминал», зернового терминала в морском порту Азов, реализуемого «Азовский морской терминал», инвестпроекта ТД «Риф» и проекта «РММП-Зерно».

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