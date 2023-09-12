Минсельхоз подтвердил повышение прогноза по урожаю зерновых до 130 млн тонн

Отраслевые аналитики считают, что валовой сбор зерна может превысить 140 млн тонн Pixabay

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил повышение прогноза по урожаю зерновых в 2023 году до 130 млн т. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет «Интерфакс». Предыдущая оценка ведомства составляла 123 млн т. Министр напомнил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил эту более оптимистичную оценку на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября. Патрушев добавил, что если президент сказал 130 млн т, то так и будет.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что ее оценка урожая зерна составляет 141 млн т, из которых 91 млн т составит пшеница. По ее словам, на юге России очень хорошие показатели уборки и урожайность выше прошлогодней. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что сбор зерна доставит 140 млн т, включая 91 млн т пшеница. При этом он отметил, что с уборкой сейчас есть сложности, так как Западную Сибирь заливают дожди.



25 августа гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивал, что Россия в 2023 году может собрать второй по объему урожай зерна за всю историю — более 140 млн т, в том числе не менее 90 млн т пшеницы. «Если мы соберем больше 140 млн т и при переходящих остатках в 27 млн т, внутреннее потребление не растет, у нас вырисовывается огромный экспортный потенциал — 50,5 млн т по пшенице», — цитировал его «Прайм».



27 августа аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз по сбору пшеницы в текущем году до 92 млн т. Это на 3,3 млн т больше прошлой оценки. Общий урожай зерна «Русагротранс» оценивал в пределах 138 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует урожай зерна на уровне 142,2 млн т, из которых 92,1 млн т придется на пшеницу.



Рылько также сказал «Агроинвестору», что проблемы с топливом на рынке не оказывают заметного влияния на ход уборочной кампании. В последний месяц вопрос дефицита топлива для аграриев стоит очень остро. Неделю назад Патрушев сообщал, что на рынке горюче-смазочных материалов отмечаются факты существенного увеличения цен на топливо. Он отмечал, что министерство пытается исправить ситуацию совместно с Минэнерго, ФАС и РЖД. Также глава агроведомства отмечал проблему нехватки топлива, что грозит остановкой уборочной кампании и озимого сева. Для решения проблемы Патрушев предлагал временно закрыть экспорт нефтепродуктов.



Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут тогда заявляла, что ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев предполагается стабилизировать в ближайшие две-три недели. «Минэнерго предложило меры по регулированию цен на дизтопливо. Это должно скорректировать цену и привести ее к более низкому уровню. Но тут мы зависим от курса доллара. Внутренняя цена на нефтепродукты будет расти при росте курса доллара», — приводил слова Лут «Интерфакс».



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