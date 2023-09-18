Правительство может ввести минимальную цену на экспорт пшеницы

В июне Минсельхоз рекомендовал экспортерам не продавать пшеницу дешевле $240 за тонну flickr.com

По информации Bloomberg, российские власти рассматривают возможность установки минимальной цены на пшеницу и отказываются выдавать экспортные документы для поставок по более низкой стоимости. Вывоз пшеницы из России достиг рекордных значений, однако экспортные цены снижаются до минимальных значений за последние три года.



Аналитики агентства отмечают, что у российской пшеницы нет множества конкурентов на рынке, и избыток предложения вызван большими запасами и рекордным урожаем, что приводит к снижению цены. По данным Bloomberg, намерение российских властей установить минимальную цену на поставки вынуждает некоторых трейдеров пересматривать условия или отменять сделки. В Союзе экспортеров зерна Bloomberg сообщили, что участники рынка придерживаются цен, определяемых повышенными затратами на производство.



Директор по IT и инновациям компании-экспортера «Доставка Морем» Павел Конев сказал «Агроинвестору», что экспортная цена поставок пшеницы FOB Новороссийск с протеином 12,5% действительно снижалась весь прошлый сезон, но с июля имеет тенденцию к небольшому повышению. «В любом случае, сейчас после уборки традиционно высокое предложение товара, которое создает давление на цену, тянет ее вниз, — отметил Конев. — В целом мы ожидаем сохранения тренда на постепенное повышение экспортных цен, учитывая ожидаемый баланс спроса/предложения и инфляционные процессы в сельском хозяйстве на всех рынках».



По его словам, компания не сталкивалась с отменой или пересмотром условий сделок и работает с клиентами на рыночных условиях. Конев подчеркнул, что обычно введение минимальных цен реализации приводит к некоторому сокращению объема заключаемых экспортных контрактов, совпадающих по цене. «Как это будет на практике, если будет внедрено, — зависит от уровня этих минимальных цен в сравнении с рыночным уровнем и с реакцией других стран-экспортеров на наши действия», — сказал он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что пока нет ясности по поводу формализации установки минимальной цены на пшеницу. Неофициально эта мера действует уже давно, подчеркнул эксперт. «К чему может привести ее формализация — пока непонятно, ведь таких цен на мировом рынке пока нет. Там довольно серьезное расхождение между желаниями экспортеров и тем, что предлагает сейчас мировой рынок», — сказал он «Агроинвестору». По словам Рылько, экспортные цены на пшеницу в конце прошлой недели снизились до $235 за тонну.



В начале июня Минсельхоз рекомендовал российским экспортерам зерна не продавать пшеницу на внешнем рынке дешевле $240/т, писал «Агроинвестор». Инициатива была связана с низкой стоимостью зерна на внутреннем рынке, где цены на пшеницу 4-го класса на 31 мая составляли 9925 руб./т — на 33,6% меньше, чем годом ранее.



По данным аналитического центра «СовЭкон», которые приводит «Коммерсантъ», на российском рынке пшеница 3-го класса с самовывозом по итогам недели 11-15 сентября подешевела в среднем на 250 руб. до 13,5 тыс. руб. за тонну, 4-го — на 425 руб. до 12,4 тыс. руб. за тонну. Неделей ранее котировки снижались на 125-400 руб. за тонну. Пшеница дешевеет в условиях слабого спроса со стороны экспортеров и локальных потребителей, отмечают аналитики.



В августе экспорт российского зерна достиг рекордных в истории 6,75 млн т с учетом поставок в ЕАЭС, включая 5,36 млн т пшеницы, сообщал аналитический центр «Русагротранса». Вывоз пшеницы в сентябре может достичь нового рекорда — 5,45-5,5 млн т с учетом стран ЕАЭС, прогнозировали аналитики центра. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивал, что в этом сельхозгоду Россия может побить рекорд по экспорту зерна, установленный в прошлом сезоне. Виды на урожай очень хорошие, а переходящие запасы зерна находятся на исторически высоком уровне, пояснял глава союза.





