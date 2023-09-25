Цены на российскую пшеницу продолжают снижаться

На уровень цен на пшеницу влияет ряд факторов Pixabay

Снижение цен на российскую пшеницу будет продолжаться в октябре, сказала в беседе с «Агроинвестором» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. При этом она считает, что резкого снижения ожидать не стоит. В конце осени, по ее мнению, цены могут начать расти. Сейчас, по словам Тюриной, стоимость пшеницы 4-го класса с НДС на Юге России составляет 13,2-13,3 тыс. руб. за тонну, в Центре — 10,7 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — около 11 тыс. руб. за тонну.



За последнюю неделю цена французской пшеницы выросла на 2,9% до $252 за тонну, российская экспортная цена находится на уровне $240 за тонну, привела данные Тюрина. В середине июля стоимость составляла $230 за тонну FOB — это была минимальная цена. По ее мнению, уровень цен может вернуться к этому показателю, после чего можно ожидать роста.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что пока цены на пшеницу находятся на стабильно низком уровне. По состоянию на 22 сентября они составляли около $235 за тонну. «Роста цен пока не ожидается, однако все может быть. Например, на рынке может появиться новый импортер с большими объемами или геополитическая ситуация обострится. На этой ноте цены могут хотя бы перестать падать», — рассуждает эксперт. По его словам, внутренняя цена пшеницы сейчас стабильна или продолжает снижаться на европейской территории России, в Сибири наблюдается повышение цен.



На уровень цен на пшеницу влияет ряд факторов. Во-первых, это ситуация на Украине, которая продает свою пшеницу по очень низкой цене, рассказывает Тюрина. Кроме того, сильно влияет уборка урожая, которая тоже снижает цены на фоне активных продаж. «Экспортеры заинтересованы в покупке по более низкой цене в условиях роста пошлины. Сейчас в долларовом эквиваленте она составляет $47 за тонну», — напомнила Тюрина. При этом 1 июля, на старте сельхозсезона, уровень пошлины составлял $29,4 за тонну. Такое увеличение пошлины — тоже сдерживающий фактор, добавила она.



Согласно проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, ожидается снижение поступлений в бюджет России от экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры. В 2024 году оценочный показатель составляет 214,4 млрд руб., что на 8,3% меньше, чем в 2023 году. В 2025 году ожидается поступление 195,03 млрд руб., в 2026-м — 177,1 млрд руб.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее сообщал, что Минсельхоз повысил оценку экспортного потенциала по зерну в текущем сезоне с 55 млн т до 60 млн т на фоне корректировки в сторону повышения -со 123 млн т до 130 млн т — прогноза валового сбора. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко тогда говорил, что экспорт зерна идет хорошо. Он прогнозировал, что урожай зерна в этом году составит 140 млн т, а экспортный потенциал достигнет 64 млн т.

