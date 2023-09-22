Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из России

Минсельхоз на днях тоже повысил прогноз экспорта зерна С. Петров

Международный совет по зерну (МСЗ) повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 2 млн т до 48,6 млн т. В августе прогноз был увеличен на 1,4 млн т до 46,6 млн т. Оценка вывоза для ближайшего конкурента — ЕС — после повышения в августе на 0,5 млн т не изменилась и составляет 36,2 млн т. Оценка экспорта всех видов зерна из России тоже повышена на 2 млн т до 58,6 млн т.



Также аналитики повысили прогноз урожая зерна в России со 124,9 млн т до 128,6 млн т, в том числе пшеницы — с 84,4 млн т до 87,4 млн т. Иностранные аналитики традиционно не учитываю в своих прогнозах Крым, а также новые территории России. По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в этом сельхозгоду составит 2 млрд 294,5 млн т — это на 0,5 млн т больше, чем было в августовском обзоре. В том числе производство пшеницы может составить 783,5 млн т (784,1 млн т, согласно прошлому прогнозу).



На днях российский Минсельхоз подтвердил повышение прогноза сбора зерна в стране со 123 млн т до 130 млн т после того, как об этом сказал президент Владимир Путин. Позднее ведомство также повысило оценку экспорта зерна в сезоне-2023/24 с 55 млн т до 60 млн т. На правительственном часе в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что корректировка связана с высоким урожаем зерна, сбор которого уже превысил 123 млн т.



Вице-премьер Виктория Абрамченко накануне также сообщила, что урожай зерна в 2023 году превысит прогнозные значения и составит около 130 млн т, пишет ТАСС. При этом она напомнила, что закупки зерна в интервенционный фонд в текущем сезоне не планируются. «Мы рассчитываем на то, что излишки зерна, которые сегодня существуют, будут продаваться на экспорт», — цитирует ее агентство.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» на днях понизил прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т до 91,6 млн т. Корректировка связана с ухудшением видов на урожай в Сибири и на Юге, говорится в сообщении центра. В том числе по Сибири оценка валового сбора пшеницы уменьшена на 0,9 млн т до 9,2 млн т на фоне обильных дождей: в последние 30 дней там выпало 110-150% от месячной нормы осадков. «Дожди препятствуют ведению уборки, а также создают значительный риск полегания посевов и прорастания зерна», — отмечает «СовЭкон». Аналитики центра оценивают состояние посевов в Сибири как ниже среднего. На Юге оценка производства пшеницы была понижена на 0,5 млн т до 37,9 млн из-за значительного снижения урожайности к моменту завершения уборки.



Отчасти ухудшение видов на урожай пшеницы в этих макрорегионах было скомпенсировано хорошими ожиданиями по Поволжью и Уралу. В Поволжье оценка урожая была повышена на 0,4 млн т до 18,2 млн, на Урале — на 0,5 млн т до 4,1 млн. «Несмотря на некоторое сокращение прогноза урожая пшеницы, ее предложение все еще будет высоким, что продолжит оказывать давление на внутренние цены», — отмечает «СовЭкон».



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