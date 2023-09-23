Семеноводы опасаются банкротств из-за доначисления НДС

Кроме «недоплаченного» налога компании будут обязаны выплатить еще и существенные штрафы Pixabay

Общая сумма затрат производителей и продавцов семян кукурузы, подсолнечника и сои составит почти 19,2 млрд руб. в случае доначисления им НДС за три года из-за неоднозначного толкования ставки НДС для посевного материала, сообщили «Агроинвестору» в Национальном семенном альянсе (НСА). Это может привести к значительным убыткам организаций, так как кроме «недоплаченного» налога они будут обязаны выплатить еще и существенные штрафы. Это дестабилизирует российский рынок, а также повлечет риски падения эффективности производства в АПК, предупреждает объединение.



Семена пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, овощей открытого грунта, согласно постановлению правительства № 908 от 31.12.2004 включены в перечень продовольственных товаров, при продаже которых применятся льготная ставка НДС в 10% вместо 20%. В конце 2019 года в документ были внесены изменения, разрешающие применять льготу, только если товар используется в пищевых и кормовых целях. Изначально это касалось только импортируемых семян, для реализации семян внутри России подобного примечания в постановлении правительства нет.



Однако в 2020 году ИФНС России № 1 по Псковской области доначислила 4,1 млн руб. компании «Пром», которая при продаже семян подсолнечника и кукурузы применяла ставку 10%. Компания попыталась оспорить решение в Арбитражном суде Псковской области, но он встал на сторону налоговой. В июле 2022-го эту позицию поддержал Верховный суд России, отметив, что поскольку семена обработаны химикатами (протравителями), их нельзя использовать в пищу, а значит нет оснований для применения льготной ставки. В январе 2023-го аналогичное разъяснение дал департамент налоговой политики Минфина, отметив, что при реализации семян для посева следует руководствоваться указанным определением Верховного суда. Определение было доведено до сведения налоговых инспекций, которые на его основании стали выносить решения о невозможности применения ко всем реализованным семенам для посева пониженной ставки НДС, чего ранее не было.



«Сейчас идут проверки и выемки документов у импортеров семян. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, поскольку последние три года они ввозили семена и оплачивали в бюджет 10% НДС, тогда как по последним постановлениям Верховного суда и разъяснениям Минфина, должны были 20%, — говорит представитель НСА. — Отдельной компании предъявлено обвинение по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)».



Национальный семенной альянс выступает за сохранение пониженной налоговой ставки на ввоз и реализацию обработанных семян и подготовил проекты изменений в постановление правительства № 908 и ст. 164 Налогового кодекса, обращая внимание, что они будут способствовать уменьшению рисков для сельхозпроизводителей, а как следствие — развитию отечественного семеноводства и сельского хозяйства в целом.



Основываясь на данных секции кукурузы и подсолнечника, НСА представил в Минсельхоз расчеты потерь семенного бизнеса от удвоения ставки НДС, отметив, что это решение приведет к банкротству до 50% семенных компаний и 70% их дилеров. «Разрушение дилерской сети потребует в сжатые сроки (в течение двух-трех месяцев) изыскивать 3,9 млрд руб. на формирование системы прямых продаж через сеть собственных представительств. Таких денег у предприятий не будет, а их финансовое состояние не позволит взять для этого кредиты, — предупреждает НСА. — Это приведет фактически к двукратному сокращению производителей семян и практически к полной ликвидации сети их реализации. Иностранные компании и их отечественные дилеры также в большинстве своем будут обанкрочены».



По оценке союза, общие затраты отечественных производителей и дилеров семян подсолнечника в случае доначисления им НДС за три года составят почти 6,8 млрд руб., семян кукурузы — 7,25 млрд руб., сои — свыше 5,1 млрд руб. Также НСА сделал расчеты возможных доначислений на примере конкретных участников рынка. Так, компании «Агроплазма» могут доначислить более 291,5 млн руб., что поставит ее на грань банкротства, отмечает НСА, ВНИИ кукурузы рискует получить доначисление почти 25,3 млн руб. При этом доначисление НДС даст возможность контрагентам продавцов семян также выставлять им иски на возмещение недополученного к вычету НДС по сделкам, осуществленным в предыдущие три года, допускает НСА. В этом случае убытки семеноводческих компаний удвоятся, а проблема превратиться в «снежный ком», который накроет всю отрасль, опасается альянс.



В январе этого года Федеральная налоговая служба обращалась в Минсельхоз с просьбой разъяснить, являются ли семена подсолнечника и кукурузы для посева, которые на 99% реализуются после протравливания, товарами, предназначенными для пищевых и кормовых целей. Агроведомство поддержало семеноводов, ответив, что семена, предназначенные для посева для выращивания пищевой продукции, а также для производства пищевой продукции (переработки) являются товарами, предназначенными для пищевых и кормовых целей. Поскольку семенной материал используется для получения продовольственных товаров, то целесообразно сохранить применение действующих подходов по использованию 10%-ной ставки, считает министерство. Также Минсельхоз обращал внимание ФНС на то, что Доктриной продовольственной безопасности установлен уровень обеспечения семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции — не менее 75%, и для его достижения нецелесообразно менять подходы к налогообложению организаций, которые занимаются производством семян, чтобы не повышать их налоговую нагрузку.



В апреле ФНС в своем письме по вопросу по ставке НДС при реализации семян подсолнечника и кукурузы сообщала, что установление ставки НДС 10% при реализации семян для посева возможно путем внесения изменений в постановление № 908. При этом служба напоминала, что федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налоговой деятельности, является Минфин.



Ранее с проблемой доначисления НДС сталкивались импортеры кормовых добавок. Они также платили НДС по ставке 10%, однако в 2016—2017 годах правоохранительными подразделениями таможенных органов были возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного заявления льготы по применению ставки НДС. Таможенная служба потребовала пересчитать ставку НДС с 10% на 18% (ставку повысили до 20% с 1 января 2019 года), мотивируя это тем, что кормовые добавки (например, холин хлорид) непосредственно не поименованы в перечне товаров, имеющих льготу, и не являются ни зерном, ни комбикормов, ни кормовой смесью. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обращался к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой разрешить нормативную коллизию. Летом 2020-го Национальный кормовой союз просил премьер-министра Михаила Мишустина помочь в урегулировании спора с Минфином и ФТС, тогда сумма доначисленного за 2016-2018 года НДС оценивалась в 6 млрд руб.



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