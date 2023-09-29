Экспорт зерна в этом сезоне может обновить рекорд

На Юге и в Черноземье производство зерна будет очень близко к рекордам прошлого года samson-mh.com

В этом году урожай зерновых может составить 140 млн т при средней урожайности 31 ц/га, в том числе валовой сбор пшеницы достигнет 90 млн т. Такой прогноз в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Это очень высокие показатели, вторые после того “космического” урожая, который у нас был год назад», — отметил он. Урожай ячменя эксперт прогнозирует на уровне 21 млн т — это чуть меньше, чем годом ранее, но все же хороший показатель. «Как всегда, загадкой остается производство кукурузы. Вероятно, урожай ее составит не менее 15 млн т, однако точная цифра зависит от того, будут ли потери при сборе», — подчеркнул Петриченко.



На Юге и в Черноземье производство зерна будет очень близко к рекордам прошлого года, в Поволжье будет некоторый провал из-за засухи и неблагоприятной погоды, но все равно урожай там будет выше среднего, оценивает Петриченко. «А вот в азиатской части России, на Урале и в Сибири, показатели будут ниже среднего, и ожидается существенный провал по валовому сбору», — считает эксперт.



Также в этом сезоне у нас огромные переходящие запасы зерна — почти 28 млн т, отметил он. «Поэтому в Поволжье наблюдаются некоторые сложности с хранением продукции нового урожая, несмотря на не очень высокий урожай», — добавил он. Это приводит к тому, что экспортный потенциал в этом сезоне будет, несмотря на снижение валового сбора, выше, чем в 2022/23-м. «Минсельхоз пока закладывает 60 млн т, но на самом деле он должен быть выше, чтобы переходящие запасы к концу текущего сезона остались на уровне не более 20 млн т», — отметил эксперт. По его оценкам, экспортный потенциал сезона-2023/24 составляет 50 млн т пшеницы и 64 млн т зерна в целом. В сезоне-2022/23 Россия отгрузила на внешние рынки 60 млн т зерна.



Что касается крупяных культур, то валовой сбор гречихи, по прогнозам «ПроЗерна», составит 1,1 млн т против прошлогоднего рекорда в 1,2 млн т, проса — 334 тыс. т — не самый высокий показатель, риса — чуть более 1 млн т. По словам Петриченко, для производителей риса ситуация с ценами на мировом рынке выглядит позитивно: его производство снизилось в Индии, Таиланде, а цена на тайский рис поднялась выше $600 за тонну. В то же время стоимость гречихи и соответственно гречневой крупы, также как и проса и пшенной крупы будут снижаться.



В то же время, в этом году ожидается рекордный урожай зернобобовых. По прогнозам «ПроЗерна», он составит 5,8 млн т — на 25% больше, чем в рекордном прошлом году. Однако в данном сегменте появился некоторый негатив для ценообразования в виде экспортной «курсовой пошлины» в 7%, что, вероятно, повлечет за собой падение на них внутренних цен, считает Петриченко.



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