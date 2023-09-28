Цены на продукцию растениеводства к концу года могут вырасти

Предложение зерна и растительных масел на внутреннем рынке России сверхвысоко mcx.ru

К концу года цены на сельхозпродукцию могут увеличиться. Об этом рассказала вице-президент, руководитель Аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство». По ее словам, сегодня очень много факторов работает на сдерживание цен на российских оптовых рынках. Однако есть один существенный фактор в виде курса рубля, который пока еще перекрывает все и делает комфортной работу с теми продуктами, ценообразование которых так или иначе связано с экспортом, подчеркнула Снитко.



Она напомнила, что по пшенице наша страна является экспортером номер один в мире, по подсолнечному маслу пока занимает второе место, но уже очень близка к тому, чтобы занять первое. «Последние полтора года мы живем в хорошем нисходящем тренде на все экспортные продукты российского АПК — и на зерновые, и на подсолнечное масло», — обратила внимание Снитко.



С февраля 2022 года продажи на экспорт российского продовольствия происходит не по нормальным рыночным схемам, ценам и механизмам. «Так, стоимость подсолнечного масла, отгружаемого из порта Новороссийск, несколько месяцев была ниже, чем стоимость пальмового масла из Малайзии — $820 за тонну против $834 за тонну соответственно», — привела пример эксперт. Это неестественная ситуация: растительные масла имеют определенную стратификацию — есть продукция более дорогая, более качественная, а есть та, которая всегда предлагалась по более низким ценам. И пальмовое масло всегда было дешевле подсолнечного. «Но несколько месяцев мы видели такую инверсию, так как наши производители были вынуждены продавать дешевле. Во-первых, потому что масла много, во-вторых, потому, что не на все рынки его можно сегодня реализовать», — пояснила Снитко.



Что касается внутренних цен на зерно и масличные, то в текущем году наблюдается очень значительное увеличение разрыва между экспортными и внутренними ценами — такого никогда не было. Первые с 2021 года устойчиво выше, чем внутренние. Такой разрыв, отметила эксперт, говорит о том, что предложение на внутреннем рынке России в сегментах растительных масел и зерна сверхвысоко. Во-первых, внутренний рынок не может сразу подстроиться под экспортный, особенно с учетом невероятной волатильности курса рубля. Кроме того, в очень многих регионах России сегодня есть профицит производства и масел, и зерна, который не позволяет продавать эту продукцию местным покупателям дороже.



При этом, по мнению Снитко, существуют определенные предпосылки к тому, чтобы нисходящий ценовой тренд, который наблюдается сегодня, к концу года развернулся в пользу роста цен. Однако, добавила она, сегодня мало информации о ценах на российском рынке для того, чтобы делать более точный прогноз, так как наши аналитики отрезаны от источников международной информации. «Но даже если они были бы доступны, они не дают полного набора инструментов для анализа», — подчеркнула эксперт. Поэтому сейчас Центр ценовых индексов Газпромбанка начал самостоятельно изучать экспортные цены на российское продовольствие, а также на нефть, уголь, металлы и многие другие товары, что позволит банку эффективнее обслуживать интересы экспортеров и снизить риски непрозрачности в работе.



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