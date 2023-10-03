В октябре экспорт российской пшеницы может сократиться

В конце сентября на тендере GASC российская пшеница предлагалась по $270 за тонну Поле.рф

Россия в октябре недопоставит на мировой рынок около 1 млн т пшеницы из-за «неадекватно низкого уровня цен», пишет поле.рф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». По мнению аналитиков, это связано с уменьшением продаж российскими экспортерами из-за снижения спроса со стороны основных стран-импортеров. Прогноз экспорта пшеницы в октябре составляет около 4,5 млн т против 5,5 млн т в сентябре. В аналогичный период прошлого года вывоз составлял 4,9 млн т.



В США биржевой рынок пшеницы активно восстанавливается после достижения трехлетнего минимума, отметили аналитики центра. Повышение оценки урожая в США на 2,1 млн т стало фактором роста цен. Сельхозтоваропроизводители Аргентины медленно продвигают пшеницу нового урожая из-за ожидания результатов президентских выборов и прогнозов погоды. На 13 сентября было продано всего 1,5 млн т пшеницы, что значительно меньше, чем годом ранее (5,3 млн т), говорится в материалах «Русагротранса».



Эксперты центра считают, что в России дожди на европейской части улучшат условия для озимых, особенно на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье. Однако на Юге прогнозируются недостаточные осадки для полноценного пополнения запасов влаги в почве. В Сибири сухая погода позволяет ускорить уборку, но следующая неделя ожидается дождливой. Темпы озимого сева выше прошлогодних по всем значимым регионам, отметили аналитики.



По данным аналитического центра «Русагротранса», в Сибири цены на пшеницу 4-го класса выросли до 11,3-11,4 тыс. руб. за тонну, на пшеницу 3-го класса — до 12,3-13,6 тыс. руб. за тонну «на воротах переработчика» и 14,5-15 тыс. руб. за тонну при реализации на Казахстан. В конце сентября Казахстан продлил запрет на импорт российской пшеницы на шесть месяцев, кроме семенной, автотранспортом. Импорт по железной дороге разрешен только на лицензированные предприятия.



В конце сентября на тендере Египетского агентства по закупкам продовольствия GASC российская пшеница предлагалась по более высокой цене, чем европейская, говорит директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Стоимость российской пшеницы тогда составляла $270 за тонну, европейской — $249 за тонну. «В связи с этим во второй половине сентября сократились поставки в Алжир, который был крупным покупателем, а также в Египет, который является лидером по закупкам российской пшеницы. Если мы продолжим предлагать пшеницу по более высокой цене, чем Европа и Украина, то в октябре будет наблюдаться серьезное сокращение поставок», — сказала Тюрина «Агроинвестору». По ее оценке, в сентябре экспорт пшеницы составил 6 млн т.



По ее словам, объемы закупок у производителей сейчас снижаются, спрос падает. «Это может быть связано с сокращением продаж основным крупным покупателям российской пшеницы. Но в то же время растут продажи в страны Латинской Америки и Центральной Африки. Это может несколько сбалансировать сокращение продаж», — считает Тюрина.



Ранее она говорила РИА «Новости», что Россия в сентябре 2023 года отгрузила на экспорт рекордный для этого месяца объем зерна (7 млн т) за последние шесть лет, включая пшеницу. В то же время она предполагала, что после этого можно ожидать снижения объемов поставок. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока не исчерпается предложение стран-конкурентов — сейчас они предлагают пшеницу по более привлекательным ценам.



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