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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В октябре экспорт российской пшеницы может сократиться

Это связано с более низким уровнем цен со стороны стран-конкурентов

| Агроинвестор |

В конце сентября на тендере GASC российская пшеница предлагалась по $270 за тонну
В конце сентября на тендере GASC российская пшеница предлагалась по $270 за тонну

Россия в октябре недопоставит на мировой рынок около 1 млн т пшеницы из-за «неадекватно низкого уровня цен», пишет поле.рф со ссылкой на материалы аналитического центра «». По мнению аналитиков, это связано с уменьшением продаж российскими экспортерами из-за снижения спроса со стороны основных стран-импортеров. Прогноз экспорта пшеницы в октябре составляет около 4,5 млн т против 5,5 млн т в сентябре. В аналогичный период прошлого года вывоз составлял 4,9 млн т.

В США биржевой рынок пшеницы активно восстанавливается после достижения трехлетнего минимума, отметили аналитики центра. Повышение оценки урожая в США на 2,1 млн т стало фактором роста цен. Сельхозтоваропроизводители Аргентины медленно продвигают пшеницу нового урожая из-за ожидания результатов президентских выборов и прогнозов погоды. На 13 сентября было продано всего 1,5 млн т пшеницы, что значительно меньше, чем годом ранее (5,3 млн т), говорится в материалах «».

Эксперты центра считают, что в России дожди на европейской части улучшат условия для озимых, особенно на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье. Однако на Юге прогнозируются недостаточные осадки для полноценного пополнения запасов влаги в почве. В Сибири сухая погода позволяет ускорить уборку, но следующая неделя ожидается дождливой. Темпы озимого сева выше прошлогодних по всем значимым регионам, отметили аналитики.

По данным аналитического центра «», в Сибири цены на пшеницу 4-го класса выросли до 11,3-11,4 тыс. руб. за тонну, на пшеницу 3-го класса — до 12,3-13,6 тыс. руб. за тонну «на воротах переработчика» и 14,5-15 тыс. руб. за тонну при реализации на Казахстан. В конце сентября Казахстан продлил запрет на импорт российской пшеницы на шесть месяцев, кроме семенной, автотранспортом. Импорт по железной дороге разрешен только на лицензированные предприятия.

В конце сентября на тендере Египетского агентства по закупкам продовольствия GASC российская пшеница предлагалась по более высокой цене, чем европейская, говорит директор аналитического департамента Елена Тюрина. Стоимость российской пшеницы тогда составляла $270 за тонну, европейской — $249 за тонну. «В связи с этим во второй половине сентября сократились поставки в Алжир, который был крупным покупателем, а также в Египет, который является лидером по закупкам российской пшеницы. Если мы продолжим предлагать пшеницу по более высокой цене, чем Европа и Украина, то в октябре будет наблюдаться серьезное сокращение поставок», — сказала Тюрина «». По ее оценке, в сентябре экспорт пшеницы составил 6 млн т. 

По ее словам, объемы закупок у производителей сейчас снижаются, спрос падает. «Это может быть связано с сокращением продаж основным крупным покупателям российской пшеницы. Но в то же время растут продажи в страны Латинской Америки и Центральной Африки. Это может несколько сбалансировать сокращение продаж», — считает Тюрина. 

Ранее она говорила РИА «Новости», что Россия в сентябре 2023 года отгрузила на экспорт рекордный для этого месяца объем зерна (7 млн т) за последние шесть лет, включая пшеницу. В то же время она предполагала, что после этого можно ожидать снижения объемов поставок. Такая ситуация сохранится до тех пор, пока не исчерпается предложение стран-конкурентов — сейчас они предлагают пшеницу по более привлекательным ценам.

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