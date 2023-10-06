В конце года Минсельхоз закупит в интервенционный фонд до 2 млн тонн зерна

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна до 135 млн тонн А. Гордеев

Минсельхоз намерен провести закупочные интервенции на рынке зерна в конце текущего года. Объем планируемых закупок составит до 2 млн т, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень-2023» в Москве. Он также отметил, что в текущем году планируется выделить дополнительно 10 млрд руб. на поддержку производителей зерна.



Мировые цены на зерно и ожидание высокого урожая оказывают значительное давление на внутренние цены, отметил министр. В связи с этим правительство готово и будет реагировать на сложившуюся ситуацию. Патрушев также уточнил, что дополнительные средства на поддержку производителей зерна планируется выделить в текущем году.



Кроме этого, правительством выделены дополнительные средства для льготного кредитования агросектора, что позволит увеличить лимит субсидий по коротким кредитам на 30%. Выдача льготных кредитов АПК возобновлена с этой недели. Краткосрочные кредиты всегда были популярны у аграриев, особенно в период сезонных полевых работ, добавил Патрушев. Минсельхоз также работает над другими мерами поддержки отрасли, рассказал министр.



Ранее Минсельхоз не планировал проводить закупки зерна в интервенционный фонд в этом сезоне. Вице-премьер Виктория Абрамченко в третьей декаде сентября также говорила, что закупочные интервенции на рынке зерна не планируются. «Мы рассчитываем на то, что излишки зерна, которые сегодня существуют, будут продаваться на экспорт», — цитировал ее ТАСС. Предыдущие закупочные интервенции были проведены в конце прошлого года, в фонд было закуплено 3 млн т зерна.



При этом на прошлой неделе Минсельхоз в очередной раз предложил понизить минимальные цены, при достижении которых в 2023—2024 годах возможно проведение закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Для закупочных интервенций цены на пшеницу 3-го класса предлагается установить в 14850 руб. за тонну с НДС (15620 рублей за тонну в действующем приказе), 13500 руб. — без НДС (14200 руб.), на пшеницу 4-го класса — соответственно 14080 руб. (14960 руб.) и 12800 руб. (13600 руб.), на рожь не ниже 3 класса — 11000 руб. (11220 руб.) и 10000 руб. (10200 руб.), на ячмень — 12540 руб. (13310 руб.) и 11400 руб. (12100 руб.) за тонну. Новые предложенные цены для проведения товарных интервенций на пшеницу 3-го класса — 16335 руб. (17160 руб. сейчас) и 14850 руб. (15600 руб.) за тонну, на пшеницу 4-го класса — соответственно 15488 руб. (16500 руб.) и 14080 руб. (15000 руб.), на рожь — 12100 руб. (12320 руб.) и 11000 руб. (11200 руб.), на ячмень — 13794 руб. (14630 руб.) и 12540 руб. (13300 руб.) за тонну.



Также Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна со 130 млн т до 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы. Патрушев отметил, что это будет один из лучших урожаев, который позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и продолжать наращивать экспорт. На прошлой неделе гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» говорил, что урожай зерна в России в 2023 году может составить 140 млн т — в этом случае он станет вторым по объему в истории страны после рекорда прошлого года. В том числе урожай пшеницы он оценивал также в 90 млн т.



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