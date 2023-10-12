Отдельных экспортеров обяжут продавать валютную выручку

Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка Pixabay

Президент Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Сам указ пока (к 11.15 мск 12 октября) не опубликован, но, как уточняется на сайте правительства, в документе определен конкретный перечень экспортеров, которые в течение полугода будут обязаны продавать валютную выручку. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.



Объемы и сроки продаж валютной выручки будут установлены правительством, говорится в сообщении кабмина. Также отдельные компании будут обязаны представлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут вести мониторинг и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.



«Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций, — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. — Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка».



Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке, следует из комментария ЦБ, который цитирует ТАСС. «При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности», — отмечает регулятор.



Центробанк обращает внимание, что улучшение экспортной конъюнктуры, которое произошло в третьем квартале, способствует повышению экспортной выручки. При этом ключевыми факторами стабильности валютного рынка является внешнеторговый баланс и проводимая Банком России денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции, подчеркивает ЦБ.



28 февраля прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности были обязаны продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами, в течение трех рабочих дней. Позднее доля была снижена до 50%, а срок продажи увеличен до 60 дней. С 10 июня 2022 года требование к экспортерам по продаже половины валютной выручки было отменено.



В сентябре глава Минфина Антон Силуанов говорил, что ведомство выступает за более жесткий валютный контроль, чем ЦБ. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда высказывала мнение, что меры валютного контроля должны носить зеркальный, ответный по отношению к антироссийским ограничениям, характер, при этом она добавляла, что «нужно искать, что здесь нужно поднастроить». Набиуллина поясняла, что «мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать эффекта, которого от нее ждут», поскольку значительную часть выручки экспортеры уже получают в рублях. Кроме того, если компания продает часть валютной выручки, уже на следующий день она может выкупить ее обратно, а значит баланс спроса и предложения на рынке не изменится, писали «Ведомости». В середине августа издание сообщало, что правительство неформально договорилось с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки, поэтому было решено ограничиться мониторингом их действий, и пока не устанавливать нормативы продаж валюты.



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