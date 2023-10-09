Почти 70% российского экспорта продукции АПК приходится на 10 регионов

Если в 2017 году количество регионов с объемом экспорта свыше $200 млн составляло 17, то в 2022-м их число достигло 35 НПК ОВК

Федеральный центр «Агроэкспорт» обновил рейтинг регионов по уровню развития экспортного потенциала АПК. В трех группах, сформированных по объему аграрного производства, победителями стали Ростовская, Белгородская, Орловская, Липецкая, Вологодская, Тюменская, Ярославская и Псковская области, а также Приморский край. Объявление результатов рейтинга состоялось на панельной дискуссии «Аграрный экспорт регионов России: развитие региональной инфраструктуры поддержки как драйвер развития экспорта продукции АПК» в ходе выставки «Золотая осень — 2023».



Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин отметил, что сейчас 70% российского экспорта продукции АПК приходится на 10 регионов-лидеров. Однако есть возможность увеличить аграрный экспорт и в других регионах. Если в 2017 году количество регионов с объемом экспорта свыше $200 млн составляло 17, то в 2022-м их число достигло 35.



Руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов, слова которого приводит пресс-служба центра, отметил, что параллельно с ростом объема поставок происходит диверсификация регионального экспорта как в отраслевом, так и в страновом аспекте. Некоторые регионы значительно расширили ассортимент вывозимой аграрной продукции, например, Крым, Самарская и Калужская области. Также география экспорта расширилась для Липецкой, Волгоградской и Московской областей. Краснов подчеркнул, что экспорт играет важную роль в обеспечении устойчивости российских аграрных компаний, и чем больше стран и продуктов охвачено экспортом, тем более прогнозируемыми и устойчивыми становятся поставки.



Региональные органы управления АПК и бизнес акцентировали внимание на важности государственной поддержки для развития экспорта сельскохозяйственных продуктов. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что в 2017 году аграрный экспорт республики составлял лишь $1,7 млн, но за девять месяцев 2023 года этот показатель уже достиг $10,8 млн. «Агроэкспорт» совместно со специалистами и местными компаниями разработал стратегию развития экспортного потенциала Удмуртии, оказавшую значительную поддержку в определении приоритетов развития внешних продаж региона. Планируется, что к 2030 году Удмуртия будет поставлять продовольствие на зарубежные рынки на сумму $100 млн, что принесет дополнительную выручку предприятиям сельского хозяйства региона и увеличит доходы бюджета республики.



Липецкая область планирует достичь показателя в $900 млн в экспорте сельскохозяйственной продукции уже в 2023 году по сравнению с $730 млн в 2022-м, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Кремнев. Он отметил, что каждый год экспорт области прибавляет в среднем 21-25%, и сейчас вывоз сельскохозяйственной продукции занимает второе место после черной металлургии. При сохранении государственной поддержки, в 2024 году экспортная выручка аграрных предприятий Липецкой области может превысить $1 млрд.



«Агроэкспорт» разработал методику оценки регионов по уровню развития экспортного потенциала сельскохозяйственно-продовольственного комплекса, включающую 22 показателя. Регионы разделены на три группы в зависимости от объема производства сельскохозяйственной продукции. В группе с наиболее высоким объемом экономики АПК лидерами стали Ростовская, Белгородская области и Приморский край, с высоким объемом — Орловская, Липецкая и Вологодская области, со средним объемом — Тюменская, Ярославская и Псковская области.



На прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках агровыставки «Золотая осень — 2023» говорил, что экспорт продукции АПК из России в этом году превысит $45 млрд, писал «Интерфакс». В 2022 году экспорт составил $41,6 млрд. Причем оценка в $45 млрд достаточно консервативна, она может быть увеличена, отмечал министр. «Несмотря на внешнеторговые ограничения, в 2023 году мы достаточно динамично наращиваем поставки продовольствия нашим зарубежным партнерам, — отмечал Патрушев. — Экспорт продукции АПК уже сейчас существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года и составляет на сегодняшний день почти $33 млрд».



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