Экспорт продукции АПК в Китай вырос почти в три раза

Китай поднялся на первое место среди покупателей российской рыбы и морепродуктов Е. Разумный

В январе-августе этого года Россия экспортировала в Китай более 5,5 млн т продукции АПК, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. В стоимостном выражении поставки увеличились в 1,9 раза, что позволило КНР выйти в лидеры среди покупателей российской сельскохозяйственной продукции. По оценке «Агроэкспорта», к 2030 году российский вывоз продукции АПК в Китай может превысить $10 млрд.



Как рассказали информагентству в «Агроэкспорте», рост поставок в первую очередь обеспечила масложировая продукция. По итогам восьми месяцев этого года Китай стал ее крупнейшим импортером с долей 31,2%. В том числе отгрузки рапсового масла увеличились в 3,2 раза в натуральном выражении, до 1 млн т, и в 2,1 раза — в стоимостном. Экспорт подсолнечного масла вырос соответственно в 8,9 раза до 615 тыс. т и в 5,7 раза. Кроме того, в КНР было отправлено 82 тыс. т соевого масла, что в 1,9 раза больше, чем в январе-августе 2022 года, и 266 тыс. т шрота и жмыха (рост также почти в 1,9 раза).



Также Китай поднялся на первое место среди покупателей российской рыбы и морепродуктов. В частности, поставки мороженой рыбы в натуральном выражении увеличились в 1,8 раза до 629 тыс. т, в стоимостном — на 37%. Почти две трети выручки пришлось на мороженый минтай, 12% — на треску, 10% — на сельдь. Экспорт ракообразных вырос почти в 1,7 раза до 20 тыс. т.



Кроме того, в этом году начались активные поставок в Китай сушеного гороха. В октябре 2022 года с китайской стороной был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к нему, и по итогам января-августа на китайский рынок было отправлено 290 тыс. т.



Среди наиболее перспективных категорий для увеличения поставок — рыба и морепродукты, зерновые культуры, мясная продукция и растительные масла, считает «Агроэкспорт». При этом главным сдерживающим фактором являются логистические вопросы, в том числе существующие ограничения по пропускной способности железных дорог, высокие тарифы на провоз грузов через Казахстан и ограничения на судоходство по Черному морю.



Мощности поставок грузов в Китай будут расти, рассказывал в ходе круглого стола «Китайский рынок и российская пищевая продукция: анализ потребительских предпочтений и трендов для эффективного экспорта» начальник отдела проектов по контейнеризации грузов компании «РЖД Бизнес актив» Борислав Щербаков. По его словам, основные отправки грузов из нашей страны в КНР осуществляются через российские погранпереходы Забайкальск (Забайкальский край), Гродеково (Приморский край), недавно открывшийся экспортный погранпереход на станции Михайло-Семеновская недалеко от Хабаровска. Также продукция отправляется через погранпереходы Достык в Казахстане и Замын-Уд в Монголии.



Погранпереход Забайкальск достаточно загружен всеми видами транспорта, однако, обратил внимание Щербаков, там строятся терминалы, он значительно расширяется и через некоторое время увеличит пропускную способность в несколько раз. Гродеково тоже достаточно удобный погранпереход, хотя, по словам представителя «РЖД Бизнес Актив», его пропускная способность намного меньше, чем у Забайкальска. На скорость отгрузок через Достык влияет загруженность дорог Казахстана. А вот Замын-Уд в Монголии, как правило, не сильно загружен, соответственно транзитный срок перехода через него не очень долгий.



В процессе развития находится погранпереход Камышовое, в основном сейчас через него проходит автомобильный транспорт. «Железнодорожные перевозки через него не сильно развиты, тем не менее как альтернатива он может использоваться», — отметил Щербаков. Погранпереход на станции Михайло-Семеновская достаточно удачно расположен для отгрузок в Китай — в 560 км от Благовещенска, что удобно экспортерам, находящимся в том регионе. Также согласовывается погранпереход Грушки на поставки агропродукции — жома, шрота и зерна. Щербаков считает, что за этим погранпереходом до конца года — будущее. «Мы сейчас активно проверяем это переход, уже запускаем там до пяти составов в месяц и планируем в октябре увеличить количество составов до десяти», — отметил он.



Увеличивать перевалочные мощности, правда, для водного транспорта, планируют и производители сельхозпродукции. «Амурагроцентр» отгружает свою продукцию в Китай, в том числе через собственный речной порт Поярков насыпными судами. Мощности перевалки сейчас составляют около 2 тыс. т в сутки. При этом компания собирается нарастить суточные объемы до 3-4 тыс. т, поделился планами заместитель гендиректора холдинга Сергей Емельянов.



По наблюдениям Щербакова, в Китае есть тенденция к переходу на закупки небольшими компаниями. В каждой провинции государства есть свои покупатели, и провинция сама диктует потребность в том или ином виде зерновых, масличных и другой продукции, размещает заказы компаниям, которые делают закупки в России. В среднем объем поставки для отдельно взятой компании — один-два поезда в месяц, то есть 1,5-2 тыс. т. В такой ситуации актуально осуществлять отгрузки контейнерами, считает Щербаков. «Даже если продукция изначально загружается в зерновоз, на погранпереходе с Китаем она все равно перегружается в контейнеры, потому что у нас с Китаем различается ширина железнодорожной колеи, и сквозной проход зерновоза по ней невозможен», — пояснил он. Контейнер в этом плане универсален, так как не требуется перегруз — он просто переставляется на другой транспорт. Сдерживающий фактор для развития контейнерных перевозок в России — отсутствие специализированных терминалов, которые готовы работать с контейнерами, добавил Щербаков.



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