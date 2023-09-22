Гибкие экспортные пошлины незначительно повлияют на экспорт продукции АПК

Пошлины на зерно, растительное масло и шрот не меняются и будут рассчитываться по прежним формулам Pixabay

С 1 октября в России вступят в силу временные гибкие экспортные пошлины на широкий спектр товаров. Соответствующее постановление опубликовано на сайте. В зависимости от курса рубля. При курсе рубля к доллару в 80 руб. и ниже, ставка будет равна нулю. Если курс составит от 80 руб. до 85 руб. за доллар, то ставка будет 4%. При курсе от 85 руб. до 90 руб. — 4,5%. При курсе от 90 руб. до 95 руб. — 5,5%, при курсе 95 руб. и выше — 7%. Для минеральных удобрений пошлина составит до 10%, также в зависимости от курса рубля. Пошлины на зерно, растительное масло и шрот не меняются и будут рассчитываться по прежним формулам. При этом под действие нового механизма попали зернобобовые и другие культуры, вывоз которых ранее не облагался пошлинами, в частности, горох.



В постановлении говорится, что в октябре размер пошлины будет рассчитываться на основе среднего курса Центрального Банка за период с 26 августа по 27 сентября. В дальнейшем курс будет рассчитываться за месяц до 25-го числа предшествующего периода применения новой ставки (например, ставка на ноябрь будет рассчитываться на основе среднего курса с 26 сентября по 25 октября). Министерство экономического развития должно будет публиковать размер ставки не позднее 26 числа предыдущего месяца.



В отношении экспортеров удобрений будет применяться дополнительная надбавка в 3% к уже введенным недавно пошлинам, сказано в постановлении. С 1 сентября Россия ввела комбинированные экспортные пошлины на некоторые виды удобрений до конца 2024 года. Адвалорная ставка составляет 7% от таможенной стоимости, а специфическая ставка (минимальная ставка за тонну в рублях) зависит от типа удобрения и составляет соответственно от 1,1 тыс. руб. до 2,1 тыс. руб. за тонну. Согласно постановлению, ставка 7% будет действовать при среднем курсе менее 80 руб. за доллар. Если же рубль за период мониторинга будет слабее отметки 80 руб. за доллар, то адвалорная ставка составит 10%. В пресс-службе Российской ассоциации производителей удобрений отказались от комментариев.



Целью регулирования является поддержание баланса между экспортом товаров и внутренним потреблением. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен, считают в правительстве. Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года.



Менеджер по взаимодействию с органами государственной власти «Союзмолоко» Роман Чубак сказал «Агроинвестору», что влияние новых экспортных пошлин на объемы и маржинальность экспорта молочной продукции будет минимальным, поскольку к большей части товаров, относящихся к молочной категории, пошлины применяться не будут. К этим товарам относится вся молочная продукция, а также мороженое, сухие смеси для детского питания, некоторые продукты глубокой переработки молока — в первую очередь, концентраты молочного и сывороточного белка. Кроме того, пошлины не будут применяться в отношении экспорта в страны ЕАЭС, а львиная доля поставок молочной продукции приходится именно на эти государства. В то же время некоторые из товаров молочной категории все же попали под пошлину — это сырные продукты, продукты для специализированного и лечебного питания, лактоза и казеин.



Чубак считает, что ведение пошлины на товары молочной категории может негативно сказаться на объемах экспорта и конкурентоспособности этих продуктов на зарубежных рынках. «Уменьшение объема прибыли, вызванное ослаблением курса рубля, может затруднить покрытие издержек на организацию экспортных поставок, включая логистические расходы, которые обычно возрастают при росте курса доллара. В результате объемы экспорта некоторых категорий молочной продукции могут снизиться», — объяснил эксперт.



Вице-президент Газпромбанка, руководитель Центра экономического прогнозирования Дарья Снитко считает, что на агроэкспорт текущего сезона указанные законодательные изменения почти не повлияют, поскольку для двух важнейших статей экспорта — основных зерновых и подсолнечного масла и шрота — пошлины не изменились. Для почти всех остальных товаров экспортный потенциал определяется урожаем, на который пошлины уже не смогут никак воздействовать, сказала она «Агроинвестору».



По расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, приведенным в его Telegram-канале, в годовом выражении дополнительные сборы от пошлин в бюджет составят около 800 млрд руб. при текущем курсе доллара, из них 125 млрд руб. — от экспорта продовольствия. При этом аналитики обращают внимание, что, например, мясо, молочная продукция и мука исключены из перечня экспортных товаров, по которым водится пошлина, зависящая от курса рубля. «Российские экспортеры бьются за новые рынки сбыта этих продуктов, и пошлина может негативно повлиять на эти старания», — отмечается в сообщении.



По прогнозу Минсельхоза, в 2024 году экспорт продукции АПК из России достигнет $45 млрд. Глава ведомства Дмитрий Патрушев ранее выражал уверенность в выполнении этого плана и отмечал, что несмотря на ограничения со стороны недружественных стран, объемы поставок продолжают расти. Российская продукция АПК уже экспортируется в 158 стран, ведется работа над открытием новых рынков. В 2023 году экспорт продукции АПК уже достиг $31,3 млрд. В 2022-м ее вывоз вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом, превысив $41,5 млрд, в том числе поставки в дружественные страны увеличились на 25% до $34 млрд.



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