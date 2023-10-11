В Госдуме могут создать рабочую группу для сохранения рентабельности агросектора

Минсельхоз прогнозирует снижение рентабельности в отрасли М. Стулов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым предложил создать рабочую группу с участием министерства и представителей профильных комитетов нижней палаты парламента для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения рентабельности сельского хозяйства. «Нам надо, конечно, сделать все, чтобы сохранилась рентабельность сельского хозяйства, его эффективность», — подчеркнул Володин, слова которого приводятся в сообщении Госдумы.



Володин напомнил, что экспорт продукции АПК в прошлом году составил $41,6 млрд, хотя не так давно отрасль воспринимали, как черную дыру и постоянно критиковали. Сегодня же, по его словам, агросектор показывает «блестящий результат», его необходимо развивать, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность и сделать все, чтобы сохранить экспортный потенциал. «Посмотрите, президент поддерживает, нам надо, чтобы в правительстве все лицом повернулись к этой сфере — сельскому хозяйству», — отметил Володин (цитата по ТАСС).



При этом он обратил внимание, что в этом году сельхозпроизводители столкнулись с рядом как внешних, так и внутренних проблем. «Стоимость удобрений выросла, причем на разные группы от 28% до 87%, рост стоимости семян составил до 50%. Техника: "КамАЗ" стал дороже на 41%, трактор — на 25,8%. Комбайны выросли в цене от 52,6% до 80%. Дизтопливо — на 24,1% рост. Я уже не беру специальные масла, там разброс роста до 80%», — привел данные Володин, уточнив, что это информация по Приволжскому федеральному округу, одному из ключевых в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем, пшеница 4-го класса подешевела на 33%, добавил Володин. Роль Минэкономразвития в решении этих вопросов огромна, уверен председатель Госдумы. «Санкции нам помогли, но необходимо закрепить успех. И сделать все, чтобы у нас были хорошие урожаи. И чтобы наши сельхозпроизводители себя чувствовали устойчиво», — сказал он.



Максим Решетников в свою очередь отметил, что рентабельность сельскохозяйственной отрасли сейчас сопоставима с нефтегазовой сферой. «Мы внимательно смотрим и понимаем, что там есть существенные налоговые преференции. Конечно, если у холдингов все хорошо, то у небольших хозяйств все бывает не совсем хорошо. Но мы на постоянном контроле держим ситуацию», — цитирует его ТАСС.



В июле замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что рентабельность сельхозпроизводства в России в этом году может составить 16% с учетом субсидий, тогда как в 2022-м она в среднем была на уровне 20%. Рентабельность в секторе продолжает снижаться: в 2021-м она составляла 25,6%, писал «Агроинвестор». Основная причина падения рентабельности — низкие по сравнению с прошлым годом цены на зерно, поясняла Фастова. По данным Росстата, рентабельность добычи сырой нефти в 2022 году составила в среднем 25,9%, производства нефтепродуктов — 16,4%.



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