Погода благоприятствует уборке картофеля

В отдельных регионах цены реализации картофеля оказалась ниже себестоимости производства Pixabay

Урожай картофеля ожидается выше прошлогоднего, а некоторые регионы и вовсе демонстрируют рекордную урожайность, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Ссылаясь на данные, поступившие в Союз из Минсельхоза и региональных органов управления АПК, он уточнил, что валовой сбор картофеля ожидается немного выше уровня прошлого года — примерно 7,3 млн т в товарном секторе. «Однако есть и более высокие оценки — 7,5-7,7 млн т», — поделился Красильников. В прошлом году, напомнил он, показатель составил 7,25 млн т. При этом 60-70% выращиваемого в стране картофеля приходится на Центр и Поволжье, добавил он.



«Погода в первой декаде октября немного испортилась по сравнению с сентябрем, уборку стали осложнять дожди. Однако не исключено, что они идут на благо производителям: в сентябре мы отмечали высыхание почвы, из-за чего при уборке картофель травмируется, после дождей земля станет мягче, что будет благоприятно сказываться на качестве клубней. Температурный фон тоже будут создавать оптимальные условия для уборки урожая», — отметил Красильников.



По информации Союза, в этом году Брянская область получила рекордную урожайность картофеля — в среднем она составила 100 т/га, а в некоторых хозяйствах показатель еще выше — 120 т/га.

В целом высокий урожай хорош для потребителя, но не всегда играет на руку картофелеводам, обратил внимание Красильников. «Уже сегодня мы наблюдаем достаточно низкую цену на картофель, поставляемый в торговые сети: в отдельных регионах она находится на уровне 6-7 руб./кг, что ниже производственной себестоимости», — подчеркнул он. Особенно неблагоприятно такая ситуация сказывается на сельхозпроизводителях, которые не имеют современных картофелехранилищ для того, чтобы заложить туда продукцию до лучших времен. При этом, отметил Красильников, в ряде регионов сегодня реализуются проекты по переработке картофеля, и когда они заработают, ситуация с закупочными ценами для картофелеводов изменится в лучшую сторону.



В регионах производства ГК «Малино» - Московской и Тульской областях — урожай картофеля в этом году хороший. «Я бы даже сказала, что валовой сбор и у нас, и у других производителей очень высокий. Мы научились выращивать высокоурожайный и качественный картофель. При этом, как и многим в отрасли, приходится продавать больше, чтобы не оставить продукцию вне хранилищ», — рассказала заместитель гендиректора «Малино» Татьяна Губина. В итоге производители регионов продают продукцию по цене ниже себестоимости — 8 руб./кг за сетку немытого клубня в 25 кг. Это, добавляет Гудина, новый вызов.



В то же время в регионах, находящихся за Уралом, отмечается дефицит картофеля. «Однако, к сожалению, в нашей большой стране перевезти картофель из одного региона в другой проблематично, — отметила Губина. — Это связанно и с дефицитами мощностей у РЖД, и с высокой стоимостью автомобильной логистики». Поэтому, несмотря на профицит продукции в Центре, перераспределить ее внутри России сложно.



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