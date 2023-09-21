Плодоовощная продукция начала дорожать раньше обычного

За последнюю неделю томаты подорожали на 8,4%, огурцы — на 3,7% А. Гордеев

С 12 по 18 сентября цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, говорится в материалах Росстата. Неделей ранее цены снизились на 0,9%. В том числе за последнюю неделю томаты подорожали на 8,4%, огурцы — на 3,7%. При этом, по данным статведомства, на прошлой неделе капуста подешевела на 3,9%, морковь — на 3,6%, картофель и яблоки — на 2,4%, лук — на 2,1%, свекла — на 0,5%.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что в данный момент сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию еще не должно закончиться. Однако во второй половине сентября обычно начинается рост цен на свежие огурцы, так как урожай открытого грунта к этому времени заканчивается. «По томатам пока такого нет, сейчас их много в открытом грунте и это должно сильно сдерживать цены», — рассуждает эксперт. В сентябре и октябре цены на овощи «борщевого набора» держатся на минимальном уровне, потому что сейчас идет сбор урожая, отметила Решетникова.



По ее мнению, текущий рост цен на ряд овощей связан с увеличением стоимости ГСМ для аграриев. Этот фактор полностью сменил сезонную динамику, ведь раньше в сентябре-ноябре цены на овощи оставались низкими, а в этом году они начали дрожать уже в сентябре. «За последние два месяца рост цен на ГСМ просто огромный. По словам производителей, дизель дорожает быстрее бензина, при этом он используется аграриями гораздо чаще. Государство должно вмешаться в этот процесс для сдерживания цен. Во время сбора урожая нужно много ГСМ, чтобы заправлять уборочную технику и довезти товар до магазинов», — говорит она. В результате дополнительные издержки приходится закладывать в стоимость конечного продукта. По ее оценке, на текущей неделе стоимость овощей стала еще выше по сравнению с данными Росстат за прошедшие семь дней.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что розничные цены на картофель сейчас составляют 32,5 руб./кг. За неделю они снизились на 3,8%. Цены на морковь ослабели на 4,8% и составляют 48,6 руб./кг. Свекла стоит 35,1 руб./кг, что на 3,3% ниже, чем неделей ранее. Стоимость капусты составляет 36,3 руб./кг. За неделю она подешевела на 6,7%. Цены на репчатый лук находятся на уровне 34,4 руб./кг. За неделю они упали на 3,7%. Однако подорожали огурцы и томаты. Средние цены на огурцы составляют 107,6 руб./кг (плюс 3,9%), на томаты — 109,9 руб./кг (плюс 2,5%).



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что в сезон сбора урожая цены на продукцию могут незначительно колебаться. Это в первую очередь связано с тем, что поставщики — разные компании и производители, их цены поставки могут несколько различаться, объяснил он. По его словам, точную степень влияния стоимости ГСМ на цену поставок могут определить только сами поставщики. «Можно отметить, что это не единственный фактор ценообразования, свой вклад вносят также производственные издержки, стоимость рабочей силы, затраты на транспортировку, стоимость заемных средств и другое», — сказал Караваев.



Накануне в Госдуме заявляли, что профильные комитеты нижней палаты парламента под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева будут отвечать за ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для сектора АПК. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, высокие цены на ГСМ стали проблемой для фермеров, руководителей сельхозпредприятий и губернаторов регионов. Ситуация также затрагивает уборочную кампанию, когда аграрии вынуждены покупать топливо в розницу. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что ситуация с ГСМ на рынке улучшилась за последние 10 дней, но все еще требует особого внимания.



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