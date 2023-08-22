Депутат Госдумы предложил запретить продажу плодоовощной продукции с восковой обработкой

Большая часть яблок импортируется в Россию зимой и весной, когда они обрабатываются аналогами воска М. Стулов

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить продажу фруктов и овощей, которые обработаны воском и химикатами для сохранения внешнего вида, сообщает ТАСС. Чернышов отмечает, что большинство фруктов и овощей, продающихся в магазинах, покрываются воском, чтобы сохранить свежий вид при транспортировке и хранении. Для этого используются как натуральные парафины, так и искусственные химические соединения, подчеркивает он.



По словам депутата, восковое покрытие «запечатывает» внутри фруктов и овощей пестициды, нитраты и другие добавки, которыми они обрабатываются в процессе роста, хранения и сбора. В результате потребитель рискует купить самый опасный продукт, выбирая наиболее привлекательный по внешнему виду фрукт. «По этой причине прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", чтобы запретить использование искусственного воска и других химикатов для сохранения товарного вида фруктов и овощей», — говорится в письме.



Большая часть яблок импортируется в Россию зимой и весной, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. В этот период товары, ввозимые в страну, обрабатываются аналогами воска. Эксперт отметила, что если бы яблоки обрабатывали чистым воском, вреда для здоровья человека почти не было бы. «Когда мы покупаем яблоки, то видим глянцевую красивую кожуру, которую нужно тщательно мыть. Однако покрытие с трудом смывается из-за наличия жирных кислот в аналогах воска и плохо влияет на здоровье человека», — рассказала Решетникова «Агроинвестору».



По ее словам, российские производители обрабатывают яблоки такими веществами гораздо реже, так как они нужны в первую очередь для сохранности при длительной транспортировке. «В этом покрытии нет необходимости при логистике внутри России. Кроме того, обработка яблок — это дополнительные затраты», — отметила Решетникова. По ее словам, с 2014 года импорт яблок в Россию сократился в разы. К тому же он мешает отечественным производителям реализовать свой товар в сезон.



Производители яблок на Кубани неоднократно просили правительство запретить ввоз яблок в страну полностью, или хотя бы осенью, когда в России есть свой урожай. Например, в апреле с такой инициативой выступил Минсельхоз Краснодарского края. Там отмечали, что потребность России в яблоках составляет 2 млн т, при этом в стране производится 1,5 млн т этих плодов, в том числе треть из них выращивается на Кубани. Аналогичная инициатива была выдвинута союзом «Садоводы Кубани». Руководитель организации Николай Щербаков направлял главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву письмо, в котором просил оказать содействие в запрете импорта плодовой продукции и посадочного материала из недружественных стран, а также в целом ограничить поставки яблок и слив на время уборки и реализации отечественных фруктов.



По сообщению пресс-службы Россельхознадзора, с 22 августа запрещается ввоз косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии в Россию. Причиной таких мер стало обнаружение карантинного объекта — бурой монилиозной гнили. Запрет касается свежих яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов и слив. Россельхознадзор подчеркнул, что в случае распространения этой болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мер по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до 9 млрд руб.

По мнению Решетниковой, просто запретить импорт яблок в Россию нельзя, потому что это приведет к росту цен для потребителей. «Яблоки, как и картофель, самый демократичный продукт. Хотя в последние годы они продаются по достаточно высоким ценам. Если стоимость увеличится еще сильнее — это будет, на мой взгляд, некорректное решение. Возможно, было бы правильнее запретить ввоз яблок из стран, где обработка СЗР проводится на высоком уровне», — считает эксперт.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин ранее рассказывал «Агроинвестору», что урожай яблок в этом году может быть чуть ниже уровня прошлого года — 1,35-1,4 млн т против 1,55 млн т. Основная причина — заморозки в период цветения. «Погибших цветков в хозяйствах Центра по некоторым сортам было 50-60%, а по некоторым — 70-80%», — уточнял он. В целом, по информации Муханина, к середине августа в центральной зоне во многих хозяйствах, особенно небольших, яблок было очень мало. «В то же время в крупных хозяйствах, где большие площади, плодов достаточное количество», — добавлял он.



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