Инфляция в России продолжила ускоряться

Верхняя граница прогнозного диапазона Центробанка по инфляции в этом году — 6,5% Е. Разумный

Инфляция в России за период с 8 по 14 августа 2023 года составила 0,1%, что выше показателя неделей ранее (0,01%), говорится в материалах Росстата. Потребительские цены в стране выросли на 0,11% с начала августа и на 3,52% с начала года. Годовая инфляция на 14 августа составила 4,64%. В продовольственном секторе за отчетный период наблюдалось повышение цен на свинину, мясо кур, подсолнечное масло, сосиски, сардельки, сахар, гречневую крупу, яйца, рис, вермишель, вареные колбасы, мороженую рыбу, черный чай и другие продукты. Одновременно снизились цены на плодоовощную продукцию.



Начальник отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая сказала «Агроинвестору», что, вероятнее всего, свою роль в ускорении инфляции сыграло ослабление рубля. Однако изменение курса не всегда переходит в сопоставимый рост внутренних цен, это растянутый во времени процесс, отметила эксперт. «Ощутимая доля товаров и услуг относится к неторгуемым на мировом рынке, поэтому роль рубля в их ценообразовании невысока. По оценке Центробанка, ослабление рубля на 10% дает вклад в инфляцию 0,5-0,6 п.п. в течение нескольких месяцев. По другим оценкам, этот вклад может достигать 1 п.п.», — объяснила Беленькая.



Несмотря на значительное ослабление рубля в последние месяцы, у инфляции сохраняется шанс уложиться в верхнюю границу прогнозного диапазона Центробанка в 5-6,5%, считает эксперт. По ее словам, более точный прогноз на конец 2023 года можно будет дать позднее, когда будет видно, насколько интенсивно цены отреагируют на динамику курса. При этом на 2024 год регулятор ставит цель по инфляции 4%. Беленькая считает, что достижение этого значения уже может быть проблематичным. «Новый виток девальвации и ускорение роста цен, очевидно, приведут к ускорению темпов инфляции», — считает она.



По ее словам, проблема в том, что инфляция, рассчитываемая Росстатом, существенно отличается от инфляции, ощущаемой домохозяйствами. В частности, последний опрос Фонда общественного мнения показал, что в июле медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции за последние 12 месяцев составила 13,8%, тогда как Росстат транслировал цифру 4,3% (год к году). «Хотя, в расхождении воспринимаемой и официальной инфляции нет ничего нового», — заключила эксперт.



Накануне Центробанк опубликовал обзор, где говорится, что годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также на всю потребительскую корзину в целом увеличился практически во всех регионах. «В условиях ослабления рубля подорожали поставки некоторых импортных фруктов. Это привело к увеличению годовых темпов прироста цен на апельсины и бананы, а также к удорожанию в годовом выражении яблок и винограда после их удешевления месяцем ранее», — сообщил регулятор.



15 августа Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Решение принято для ограничения рисков ценовой стабильности, а также направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.



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