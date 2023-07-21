Центробанк скорректировал прогноз годовой инфляции

Динамика инфляции во многом будет зависеть от устойчивости ослабления курса рубля М. Стулов

Годовая инфляция в России в 2023 году может составить от 5% до 6,5%, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров. По прогнозу регулятора, к 2024 году показатель вернется к целевым 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление усиливается, и цены продолжают расти. На 17 июля годовой темп прироста потребительских цен составил 3,6%, что выше показателей мая (2,5%) и июня (3,3%).



Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко сказала «Агроинвестору», что Банк России пересмотрел диапазон по инфляции на конец года, практически удвоил прогноз по темпам роста расходов населения и, вероятно, заложил более слабые значения валютного курса. «С учетом этого мы ожидаем, что значение инфляции к концу года будет находиться ближе к верхней границе прогнозного диапазона Банка России в 6,5%, — прокомментировала она. — Динамика инфляции во многом будет зависеть от устойчивости ослабления курса рубля и масштабов эффекта переноса ослабления валютного курса в цены». По словам Тарасенко, на среднесрочном горизонте динамика инфляции будет зависеть от ситуации со спросом.



По данным Росстата, инфляция в России за период с 11 по 17 июля 2023 года составила 0,18%. С 4 по 10 июля она была на уровне 0,14%. С начала июля потребительские цены в стране выросли на 0,38%, с начала года — на 3,15%.



Также ЦБ впервые с сентября прошлого года повысил ключевую ставку сразу на 100 б. п. до 8,5%. «Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике», — говорится в сообщении Банка России. Регулятор также отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.



Повышение ставки ожидалось рынком, но шаг оказался решительнее консенсус-прогноза (+50 б. п.), сказала «Агроинвестору» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она также отметила существенно повышенные прогнозы средней ключевой ставки на весь прогнозный период. Так, на 2023 год среднее значение ключевой ставки теперь прогнозируется в диапазоне 7,9-8,3% (с учетом того, что с 1 января по 23 июля 2023 года средняя ключевая ставка была равна 7,5%, с 24 июля до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5-9,3%). По оценкам эксперта, это означает, что минимальное значение ключевой ставки до конца года составит текущие 8,5%, а в жестком сценарии ставка повысится до 10%. В прошлом прогнозе ЦБ не предполагал, что в этом году ставка будет выше 9,5%.



На 2024 год прогноз средней ключевой ставки повышен до 8,5-9,5% (прежний прогноз — 6,5-7,5%), на 2025 год — до 6,5-8,5% (5-6%), в 2026 году ЦБ теперь ожидает ставку 5,5-6,5%. С учетом того, что в 2024 году Центробанк ожидает среднее значение инфляции 4,5-5,4%, а с 2025 года — 4%, такие прогнозы говорят о достаточно жестком настрое регулятора, считает Беленькая. Она отметила, что «жесткость шага и сигнала» Центробанка превышают ожидания рынка. Они могут вызвать пересмотр вверх доходностей рублевых инструментов, прежде всего, краткосрочных и среднесрочных, которые больше зависят от ключевой ставки.



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