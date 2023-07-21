Минсельхоз выделит приоритетные направления для поддержки

Список направлений, на которые перестанут выдавать льготные кредиты, пока не определен Flickr.com

С 2024 года в рамках субсидии, которая объединит действующие сейчас стимулирующую и компенсирующую субсидии, будет выделено 12 приоритетных направлений для господдержки. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.



По ее словам, пять направлений будут субсидироваться «по умолчанию»: это несвязанная поддержка, племенное животноводство, элитное семеноводство, страхование и поддержка малых форм хозяйствования. Из оставшихся семи направлений регионы должны будут выбрать для субсидирования три в зависимости от своих приоритетов. В их числе производство льна и конопли, производство плодово-ягодной продукции, мясное скотоводство, овцеводство и козоводство, производство молока, переработка молока и глубокая переработка зерна, поддержка традиционных отраслей, включая оленеводство, перечисляется в Telegram-канале Минсельхоза. Субсидии будут предоставляться не на прирост выпуска продукции, а на ее производство, уточнила Фастова.



Если в 2017 году размер ссудной задолженности в рамках льготного инвестиционного кредитования составлял 137,9 млрд руб., то на 1 июля этого года — свыше 1,5 трлн руб. (нарастающим итогом). «Это очень большой объем, который нам нужно обслуживать, у нас есть обязательства перед заемщиками, — отметила Фастова. — Мы понимаем, что бюджетные возможности ограничены, поэтому приняли решение пересмотреть направления поддержки и выделить те, которые уже вышли на самоокупаемость и не требуют льготного кредитования». Список направлений, на которые перестанут выдавать льготные кредиты, по словам Фастовой, пока не определен.



Ранее на фоне увеличения кредитного портфеля, который необходимо обслуживать, Минсельхоз планировал с 2024 года скорректировать предельную ставку по льготным кредитам с 5% до 7%. Однако позднее ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов новый вариант поправок в правила субсидирования льготных кредитов: исчезли нормы, предусматривающие повышение максимальной ставки, зато появилось требование к заемщикам об обязательном страховании не менее 50% посевов.



В прошлом году субсидии на льготное кредитование составляли 179,4 млрд руб., в этом — 157,9 млрд руб., включая 24,4 млрд руб. на новые кредиты. В целом на поддержку отрасли в этом году изначально было предусмотрено 445,8 млрд руб., однако сейчас сумма увеличена до более чем 470 млрд руб., рассказала Фастова. Дополнительные средства были направлены на поддержку производства зерновых, на поддержку экспорта, на льготное кредитование и субсидирование перевозок сельхозпродукции.



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