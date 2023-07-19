Минсельхоз прогнозирует рост самообеспеченности России фруктами и ягодами к 2030 году

За последние пять лет производство плодов и ягод в организованном секторе выросло на 44% Freepik.com

К 2030 году уровень самообеспеченности России фруктами и ягодами может приблизиться к 50%, говорится в сообщении Минсельхоза. При этом в прошлом году этот показатель по яблокам достиг 80%. Рост ожидается благодаря принимаемым мерам господдержки, отмечает ведомство. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова обращает внимание, что фрукты и ягоды — это очень широкая категория. Кроме того, многие плоды и ягоды взаимозаменяемы в случае их сопоставимости в цене. А импортный товар зачастую бывает дешевле отечественного, в результате его чаще выбирает потребитель, рассказала она «Агроинвестору».



«За последние пять лет степень обеспеченностью яблоками близка к 100%. В то же время грушевых садов очень мало. В основном груши мы импортируем, как и персики, черешню, вишню и так далее. В этих сегментах ситуация с самообеспеченностью принципиально другая. Говорить о насыщенности этих рынков к 2030 году преждевременно», — считает Решетникова. Также не нужно забывать, что большинство интенсивных садов сейчас работают на саженцах зарубежной селекции, которые зарекомендовали себя для товарного производства, продолжает эксперт. Что касается ягод, то большая их часть выращивается в садах населения, напомнила Решетникова, и какие объемы там производятся — никто точно не знает. Известно только, что этот показатель продолжает снижаться.



Согласно исследованию компании «НЭО Центр», в структуре сбора ягод в России всего 3% приходится на товарный сектор. Остальные 97% выращиваются в хозяйствах населения. По данным компании, в 2022 году объем товарного сектора удержался от резкого падения за счет роста производства свежих ягод в КФХ. Если в 2021 году валовой сбор составил 19,6 тыс. т, то в 2022-м — 18,6 тыс. т. Причиной снижения валового сбора эксперты считают сложности у производителей с удобрениями и средствами защиты растений.



По оценке Решетниковой, урожай фруктов и ягод в этом году может остаться на уровне прошлого года. При этом в центральной России сильно увеличилось предложение ягод и плодов, что потянуло цены вниз. По оценкам «Технологии Роста», это произошло не столько из-за хорошего урожая в России, сколько из-за возросшего объема импорта из Узбекистана, Армении и Азербайджана.



В 2022 году урожай плодов и ягод в России достиг рекорда, составив более 1,5 млн т в организованном секторе. С 2013 года сбор плодов и ягод в товарном секторе вырос в 2,3 раза. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин ранее говорил, что ежегодно Россия увеличивает производство яблок на 150-350 тыс. т. «Полагаем, что такими темпами в ближайшие пять лет мы полностью будем обеспечивать себя яблоками», — уточнял он.



По данным Минсельхоза, за последние пять лет производство плодов и ягод в организованном секторе выросло на 44%, а за 10 лет — в 2,5 раза. В 2023 году урожай может увеличиться до 1,76 млн т, а к 2030 году в России будут выращивать 2,2 млн т плодово-ягодной продукции. Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в конце июня говорил, что производство ягодных культур (голубики, малины, земляники, ежевики, клюквы) в России к 2030 году может вырасти в три раза до 56 тыс. т. По его словам, по итогам прошлого года объем производства ягод сельхозорганизациями, КФХ и индивидуальными предпринимателями составил 18,6 тыс. т.



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