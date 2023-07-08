«Ягоды Карелии» и Сбер разработали приложение для заготовщиков дикоросов

Вопрос цифровизации закупок дикоросов у населения с использованием системы API-платежей давно назрел flickr.com

Компания «Ягоды Карелии», которая занимается сбором и переработкой дикоросов, и Сбер разработали приложение «Сезоны сбора» для закупок дикоросов у населения, которое среди прочего помогает бороться с приписками на пунктах приема дикорастущего сырья. Оно станет доступно с 17 июля и им смогут воспользоваться все участники рынка дикоросов либо создать свое решение на основе этой платформы. По мнению отраслевых ассоциаций, такое приложение будет востребовано, однако они обращают внимание, что около половины пунктов по заготовке дикоросов находятся вне зоны доступа мобильного интернета.



«Ягоды, грибы, кедровые орехи, папоротник и другие дикоросы, а также мед, рыба, металлолом, макулатура и все то, что закупается от населения, теперь удобно будет администрировать при закупках, осуществляя безопасные платежи физическим лицам прямо с расчетного счета компании. Это существенно сокращает расходы, а также обеляет бизнес, делая его прозрачным, что способствует в том числе и упрощенному кредитованию со стороны банка», — говорится в сообщения «Ягод Карелии».



«Сезоны сбора» создано на основе приложения «Ягод Карелии», которым компания пользовалась во время сбора дикоросов в 2021-м и 2022 годах. По словам управляющего директора компании Александра Самохвалова, приложение помогает бороться с нерадивыми приемщиками и менеджерами, которые совершали приписки: покупали ягоды за 100 руб., но в тетрадке указывали цену в 110 руб. С помощью приложения этого можно избежать, так как все закупки осуществляются безналичным способом. Сотрудник приемного пункта принимает товар, взвешивает его, вбивает вес в приложение, получает его стоимость и переводит средства на банковскую карту сборщика.



Самохвалов утверждает, что благодаря использованию приложения «Ягоды Карелии» смогли сэкономить на закупках дикоросов 15-20%, в том числе за счет оптимизации зарплат приемщиков и снижения процента усушки сырья.



Администраторам приложения также будет доступна аналитика остатков по приемным пунктам, кроме того, есть возможность распределять лимиты на переводы менеджерам и устанавливать цену закупки. Сборщики смогут видеть места сбора ягод и грибов и ближайшие пункты приема.



«Сборщикам и закупщикам дикоросов нужны современные цифровые сервисы: они помогают снизить издержки и оперативно работать с поставщиками и потребителями, — прокомментировал «Агроинвестору» президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. — Дикоросное сообщество стояло у истоков нескольких цифровых сервисов и платформ для отрасли. У платежно-расчетного сервиса, который запускают Сбер и „Ягоды Карелии“, разумеется, есть востребованность. Но, к сожалению, больше половины заготпунктов в стране находятся вне доступа к интернету и это серьезный вызов для развития программы цифровизации России».



Управляющий партнер Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Андрей Михайленко подтверждает, что предприятия-переработчики сталкиваются с проблемой учета закупаемого сырья. Ключевой особенностью, по его словам, являются множественные поставщики-сборщики, многочисленные посредники, а также необходимость тщательного документирования всех закупочных операций и связанные с этим финансовые и налоговые риски.



«Здесь предприятие сталкивается с дилеммой, каким образом закупать сырье у населения. Варианта два: снимать денежные средства с расчетного счета в кассу или делать прямые переводы с расчетного счета предприятия на лицевой счет сборщика. Но такие операции блокируются банками как сомнительные. Для службы финмониторинга — это красная тряпка. Это, в свою очередь, провоцирует расширение теневого сектора в отрасли, что явно не ведет к ее системному развитию, — объясняет Михайленко. — Поэтому давно назрел вопрос цифровизации закупок дикоросов у населения с использованием системы API-платежей, а также предварительной заблаговременной верификации предприятий, осуществляющих закупку сырья у населения. Обратите внимание, что эта инициатива возникла не у государства, а исходит от отраслевого сообщества. Сейчас многие банки уже начали внедрять подобные решения, ведь рынок всего, что закупается у населения, огромен. Конечно же, Сбер и компания „Ягоды Карелии“ здесь в пионерах, они задают тренд для остальных участников отрасли. Мы очень надеемся, что такое решение придаст новый импульс развитию отрасли».



По данным Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза), объем заготовки ягод, плодов, грибов, орехов и лекарственных трав на арендуемых лесных участках в России в промышленных целях в 2022 году составит 22 тыс. т — это на 14,1% больше, чем в 2021-м. По подсчетам Союза заготовителей и переработчиков дикоросов, в стране собирается 1,5% от ежегодно доступных запасов дикоросов, а объем их рынка оценивается примерно в 25 млрд руб. в год.



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