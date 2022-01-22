Производство грибов в 2021 году стало рекордным

Около 93% рынка культивированных грибов занимают шампиньоны Pixabay

За последние несколько лет грибоводство в России из нишевой сферы деятельности стало одним из наиболее активно развивающихся направлений. Если еще несколько лет назад в страну завозилось около 90% культивируемых грибов, то теперь — только 15%. По итогам 2021 года производство грибов, по данным Минсельхоза, увеличилось не менее чем на 16% и превысило 100 тыс. т.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что это очень хороший результат, в России никогда такого не было. Производство грибов удалось увеличить благодаря выходу на полную мощность нескольких грибных комплексов, в числе которых «Грибная радуга» в Курской области, «Агрогриб» в Тульской области, предприятие «Магнита» в Краснодарском крае и «Богородские овощи» в Московской области. Последняя грибная ферма открылась год назад, уточняет эксперт.



В основном в России производятся шампиньоны: по расчетам «Технологий Роста», они занимают порядка 93% объема рынка культивированных грибов. Все крупные предприятия ориентированы на их выращивание, тогда как мелкие фермерские хозяйства занимаются производством вешенки, реже -шиитаке. «За последний год мы увидели разнообразие предложения шампиньонов: сейчас отечественные производители продают и крупные, и совсем мелкие грибы, и с белыми шляпками, и королевские — с коричневыми», — рассказывает Решетникова.



Однако если в Центре страны обширное предложение грибов как в плане объемов, так и ассортимента, то в восточной части России грибных ферм с шампиньонами как не было, так и нет, продолжает эксперт. Это объясняется многими факторами. Во-первых, там больше развит сбор дикоросов, чем в Московской или Ленинградской областях. Кроме того, туда поступает большое количество импортной продукции из Китая, в том числе, консервированных грибов.



«Культивируемые грибы очень плохо выдерживают перевозку — еще хуже, чем томаты и огурцы. Поэтому доставлять их в удаленные регионы из Центра проблематично и дорого, — поясняет Решетникова. — Доставка самолетом на Дальний Восток из Москвы добавляет к стоимости продукции примерно 300-400 руб. за килограмм, в зависимости от фасовки». Соответственно, нужно строить местные грибные фермы, чтобы обеспечивать, в частности, тот же Дальний Восток. Тем более, что в этом макрорегионе огромное количество пустых земель, которые можно использовать для возведения грибных комплексов, считает Решетникова.



На территории городского округа Подольск планируется строительство комплекса для промышленного производства грибов. Компания «Альфа-Эстейт» намерена реализовать проект в 2022—2026 годах. Стоимость первой очереди оценивается в 280 млн руб., сообщает РИАМО.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что российские производители грибов буквально за два-три года обеспечили импортозамещение. Если раньше доля отечественных грибов составляла 10% от общего объема рынка, то сейчас она выросла до 90%. «Уже в прошлом году отрасль столкнулась с перепроизводством и увеличением внутренней конкуренции, что привело к снижению оптовых цен, и они продолжают падать по сей день. Сейчас они находятся на уровне 160 руб./кг. Это приводит к тому, что некоторые предприятия находятся в предбанкротном состоянии», — знает он. Более того, когда свежий гриб не продается вовремя, он идет на заморозку по еще более низкой цене.



По наблюдениям Решетниковой, цены на грибы в прошлом году оставались стабильными. «Отсутствие повышательной динамики, в первую очередь, связано с увеличением торгового предложения. При этом в нашу страну все еще ввозится достаточно много шампиньонов из Беларуси, хотя, согласно данным ФТС, их импорт с каждым годом сокращается», — делится она. В целом, доля импорта грибов, по оценке «Технологий Роста», сейчас совсем небольшая: в прошлом году она составила около 15%, тогда как в 2014—2015 годах была на уровне 80-85%, а в отдельных регионах и 100% потребляемых грибов были импортными.



«В Центральной России фактически во всех розничных точках, которые занимаются продажами фрэш-продукции, культивируемые грибы есть на полках в течение всего года, однако цены на них высоковаты — они сопоставимы со стоимостью мяса и в пересчете на килограмм достигают в среднем 400 руб., мелкие и королевские шампиньоны еще дороже. Немалую долю в цене грибов составляет стоимость упаковки», — рассказывает Решетникова.



В период пандемии спрос на шампиньоны, и, как следствие, цены на них, а также доходность бизнеса производителей снизились, отмечает руководитель проектов «НЭО Центра» Екатерина Михалева. Производители были вынуждены уменьшать отпускные цены, чтобы продать продукцию, которая не может долго храниться в свежем виде.



Объем потребления шампиньонов в России эксперт оценивает на уровне 122 тыс. т. «При этом, несмотря на рост отечественного производства и снижение внутренних цен в период пандемии, импорт продукции сохраняется. Так, в 2020-м ввоз свежих шампиньонов составил 22 тыс. т на $39 млн. По итогам 2021-го, по предварительной оценке, было поставлено порядка 20 тыс. т на $31 млн», — приводит данные Михалева. Ключевой поставщик свежих шампиньонов — Беларусь.



Несмотря на снижение цен и относительную покупательскую способность, в регионах остается потребность и дополнительная емкость рынка, которая может быть закрыта за счет внутреннего производства при наличии оптимальной стоимости продукции и логистики до потребителя, полагает Михалева. Так, в конце 2021 года было заявлено о начале реализации проекта строительства комплекса по выращиванию шампиньонов в Курганской области.



Поскольку в основном в России выращивают и потребляют шампиньоны, в перспективе, возможно, отрасли есть смысл развиваться в сторону не только повышения эффективности, но и расширения ассортимента, думает Глушков. Например, кроме шампиньонов выращивать вешенку, шиитаке и другие грибы. Однако для этого необходима модернизация. «К тому же, для развития рынка нужно увеличивать популярность культивируемых грибов. В последние годы спрос сильно не меняется, так как у нас нет культуры их потребления», — добавляет он.

