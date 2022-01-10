Грибное изобилие. На российском рынке шампиньонов наступил кризис перепроизводства

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Пять лет назад в стране разразился «грибной бум»: после введения продовольственного эмбарго в отрасли было запущено много новых проектов. По итогам 2021 года в стране будет произведено не менее 120 тыс. т грибов, при этом 115 тыс. т придется только на шампиньоны, урожай которых с 2017 года вырос более чем в 4,7 раза. Из-за насыщения рынка производители вынуждены распродавать продукцию почти по себестоимости, а маржинальность бизнеса упала. Эксперты видят выход в развитии экспорта и расширении ассортимента



До 2014 года рынок культивируемых шампиньонов в России на 90 % был представлен импортом: преобладали европейские производители, внутреннее производство не превышало 10 %. После введения эмбарго на ввоз продовольствия и девальвации рубля цена на гриб выросла почти в три раза, а потребление упало до 44 тыс. т уже к 2016 году. Но эти же факторы создали благоприятные условия для развития внутреннего производства: в секторе начался активный запуск новых проектов. 2018-й стал переломным для отрасли: благодаря выходу нескольких крупных предприятий на полную мощность отечественный рынок вырос сразу на 42 %, при этом импорт сократился в несколько раз. По сути, это был пик развития отрасли и один из самых ярких примеров успешного импортозамещения в АПК за всю историю. Теперь рынок насыщен собственной продукцией, а запуск целого ряда ярких и амбициозных инвестиционных проектов 4-5 лет назад сейчас стал даже проблемой для отрасли.