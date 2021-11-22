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Компании

«Уральские шампиньоны» вложат 2,3 млрд рублей в грибной проект

Компания планирует выращивать 10 тысяч тонн грибов в год

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В прошлом году валовой сбор культивируемых грибов составил 86,3 тысячи тонн
Pixabay
В прошлом году валовой сбор культивируемых грибов составил 86,3 тысячи тонн
Pixabay

Компания «Уральские шампиньоны» планирует построить тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста на территории опережающего социально-экономического развития «Катайск» в Курганской области. Соответствующее соглашение с инвестором подписал директор департамента экономического развития региона Владимир Ковалев, сообщает пресс-служба губернатора области.

Компания планирует реализовать проект полного цикла: от приготовления компоста и его пастеризации до выращивания шампиньонов. Плановая производственная мощность — 10 тыс. т грибов в год. Инвестиции составят 2,3 млрд руб., в том числе в 2022 году будет вложено 493 млн руб. Администрация района уже предоставила под строительство комплекса два земельных участка общей площадью 851,7 га.

Компания «Уральские шампиньоны» зарегистрирована в декабря 2019 года в Катайском районе Курганской области. Уставной капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей.


Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков ранее говорил «Агроинвестор», что оптовые цены на грибы падают из-за увеличения предложения и ниже ожиданий инвесторов, которые были на старте реализации проектов. Дальнейшее расширение производства может привести к усугублению экономической ситуации в грибоводстве, отмечал он. При этом спрос на культивируемые грибы не увеличивается из-за падения доходов населения, тогда как себестоимость повышается, поскольку дорожают средства производства. Ведущие грибные компании страны завершили 2020 год с убытками.

За прошедшие три года Россия из крупнейшего импортера культивируемых грибов стала третьей в Европе по объему их производства. В этом году в стране может быть выращено около 120 тыс. т грибов, оценивает портал «Школа грибоводства». В прошлом году, по данным Минсельхоза, валовой сбор составил 86,3 тыс. т, тогда как в 2016-м был на уровне 9,7 тыс. т. При этом среднее потребление грибов — 870 г на человека в год — говорит о возможностях развития внутреннего рынка.

Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

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