Урожай яблок может оказаться меньше прошлогоднего

Российский рынок яблок очень близок к насыщению отечественной продукцией Pixabay

Ассоциация садоводов России ожидает, что урожай яблок в этом году может быть чуть ниже уровня прошлого года — 1,35-1,4 млн т против 1,55 млн т. Основная причина — заморозки в период цветения, рассказал «Агроинвестору» президент объединения Игорь Муханин. Он напоминает, что в ряде регионов Центрального Черноземья в первой декаде мая были сильные заморозки — местами температура опускалась до — 7 градусов, и это происходило прямо перед цветением — на фазе появления розового бутона.



«Погибших цветков в хозяйствах Центра по некоторым сортам было 50-60%, а по некоторым — 70-80%», — приводит данные он. В целом, по его информации, к середине августа в центральной зоне во многих хозяйствах, особенно небольших, яблок очень мало. «В то же время в крупных хозяйствах, где большие площади, плодов достаточное количество», — добавляет он. В Волгоградской области тоже были заморозки до -7 градусов, и там почти полностью были уничтожены цветки, некоторые фермеры разорились, знает Муханин. В южных регионах некоторые хозяйства пострадали от града и затопления.



Вместе с тем в нечерноземной зоне урожай ожидается хороший, хотя весной там тоже были заморозки, но они прошли раньше появления розового бутона. «В отдельных хозяйствах Тамбовской области качество яблок лучше, чем в прошлом году: дожди идут в достаточном количестве, и размер плодов уже очень крупный — более 85 мм в диаметре, — хотя им еще расти почти два месяца», — говорит Муханин.



Еще одна проблема, которая может негативно повлиять на урожай яблок -несправедливое распределение субсидий на закладку садов, продолжает он. В ряде регионов их получили только крупные предприятия, а фермерам ничего не досталось. «В итоге небольшие игроки разоряются, распродают технику, и прекращают заниматься садоводством», — сетует глава ассоциации.



По словам Муханина, российские ранние сорта яблок появились на прилавках уже в июле. Ввоз дешевых импортных плодов пока активно не идет — обычно они появляются на нашем рынке в сентябре. В этом году, надеется он, отрасли удастся отстоять свои позиции, и на уровне государства импорт яблок будет ограничен до конца осени, как несколько месяцев назад удалось инициировать решение о запрете на субсидирование закупок импортных саженцев.



Импорт яблок в Россию год от года сокращается, отмечает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Исключение — весенний период, когда яблоки на наш рынок идут только из плодохранилищ. В это время к нам традиционно завозят молдавские и сербские яблоки. Они высокого качества, так как в упомянутых странах есть хорошие плодохранилища», — добавляет эксперт.



Российский рынок яблок очень близок к насыщению отечественной продукцией, продолжает она. «Наши производители уже готовы выращивать и больше продукции, и наверняка стали бы строить плодохранилища, но для них ограничительным фактором как раз является возможность поставок более дешевой зарубежной продукции», — рассказывает Решетникова. Однако, считает она, закрытие импорта даже на период с августа до нового года — не рыночный механизм, и если он будет принят, то однозначно повлечет за собой повышение стоимости плодов в рознице для конечного потребителя. «Яблоки всегда были демократичным и доступным жителю России с любым достатком продуктом. При этом у нас яблоки в конце прошлого — первом полугодии текущего года были достаточно дорогими: нередко апельсины и мандарины стоили дешевле, чем яблоки. И если ограничат импорт яблок, то они будут еще дороже», — рассуждает эксперт.



Любые запреты, в том числе ограничение поставок импортных саженцев путем отказа субсидировать садоводам их приобретение, не поможет отечественному бизнесу по производству саженцев, а только навредит товарному производству, считает Решетникова. «Интенсивные сады имеют короткий жизненный срок, буквально 12-15 лет, по прошествии этого времени их нужно менять. И первые посадки, которые были у наших компаний 10 лет назад, уже скоро будут нуждаться в замене. Отечественная селекция пока еще не может предложить альтернативы с такими же товарными свойствами и характеристиками», — сказала «Агроинвестору» Решетникова. Десертное яблоко того уровня, который бы устроил современного потребителя, из саженцев российского производства не вырастить, а значит есть риск, что мы опять вернемся к необходимости поставок большого объема яблок из-за рубежа, не исключает она.



Между тем агрохолдинг «Степь» сообщил, что приступает к сбору яблок в садах Краснодарского края. Компания рассчитывает собрать урожай на уровне плановых показателей с высокой долей яблок премиального качества. Общая площадь интенсивных садов агрохолдинга — 751 га. «Степь» выращивает более 50 сортов яблок. Значительные площади отведены под такие популярные сорта, как «Ренет Симиренко», «Голден Делишес», «Фуджи», «Гренни Смит», «Ред Финч», которые пользуются высоким спросом на рынке.





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