Госдума будет ежедневно контролировать стоимость ГСМ для аграриев

Агроведомство составило реестр нефтебаз, где аграрии могут закупать топливо Pixabay

Профильные комитеты нижней палаты парламента под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева будут отвечать за ежедневный мониторинг и контроль ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для агропромышленного комплекса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения доклада главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, пишет ТАСС.



Володин предложил поручить Гордееву, вместе с председателем комитета по энергетике, председателем комитета по бюджету и председателем комитета по аграрным вопросам вести ежедневный мониторинг и информировать депутатов о снижении стоимости ГСМ. Он отметил, что это важно для поддержки сельхозпроизводителей и развития сельского хозяйства, которое является стратегической отраслью и приносит огромную прибыль стране.



По словам Володина, высокие цены на ГСМ стали проблемой для фермеров, руководителей сельхозпредприятий и губернаторов регионов. Ситуация также затрагивает уборочную кампанию, когда аграрии вынуждены покупать топливо в розницу, что наносит им ущерб. Володин подчеркнул, что выполнение поручения президента Владимира Путина по снижению цен на ГСМ является ключевой задачей. Он обратился к представителю Министерства энергетики Павлу Сорокину, участвующему в обсуждении доклада, с просьбой принять меры для разрешения этой проблемы.



Сам Патрушев, выступая в Госдуме, отметил, что ситуация с ГСМ на рынке улучшилась за последние 10 дней, но все еще требует особого внимания. Он подчеркнул, что правительство предпринимает необходимые меры, чтобы избежать срывов в сезонных полевых работах. Также был налажен ежедневный мониторинг и составлен реестр нефтебаз, где аграрии могут закупать топливо. При необходимости оказывается помощь в ручном режиме. Минсельхоз также постоянно сотрудничает с Минэнерго, ФАС и РЖД для решения проблемы.



19 сентября «Интерфакс» со ссылкой на заявление замгубернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского писал, что сейчас в регионе имеется в наличии около 27 тыс. т дизельного топлива, что составляет 36% от потребности в сентябре-ноябре, и около 2 тыс. т автомобильного бензина (22% необходимого). Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев говорил агентству, что несмотря на стабильную работу АЗС, спрос на бензин и дизельное топливо в регионе остается высоким.



23 августа Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать цены на дизельное топливо в мелком опте в сельскохозяйственных регионов России, сообщал «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. Он отмечал, что на фоне высокой загрузки железнодорожных направлений на юге страны в туристический сезон возникли сложности с ритмичностью поставок топлива.



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