Аграрии не отмечают улучшения ситуации с топливом

Минсельхоз решает проблемы с топливом в ручном режиме Е. Егоров

15 сентября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена летнего дизельного топлива достигла одиннадцатого за сентябрь рекорда, подорожав на 0,97% до 73758 руб. за тонну. За август его цена выросла на 18,5%, еще 31 июля она была ниже 57 тыс. руб. за тонну.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заверял, что ситуация с поставками топлива аграриям не отразится на уборке урожая, и она значительно улучшилась по сравнению с предыдущей неделей, писал ТАСС 12 сентября. «В ручном режиме сейчас решаем эту задачу. <…> Все будет в порядке. И урожай соберем, и озимые отсеем», — говорил министр, хотя неделей ранее он высказывал опасения, что нехватка топлива грозит остановкой уборочной кампании и озимого сева. В свою очередь министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что Минэнерго работает над стабилизацией топливного рынка. Правительство и производители топлива договорились, как действовать, топливо физически появилось, остался вопрос регулирования цен, отмечал в ходе ВЭФ президент Владимир Путин.



Гендиректор компании «Елань» из Оренбургской области Алексей Орлов подтверждает, что в последнее время цена топлива резко пошла вверх. «Мы закупаем небольшой запас топлива — примерно на неделю — в период интенсивных работ, — рассказал он «Агроинвестору». — Больший объем на предприятии хранить не можем, так как для этого нужны склады, соответствующие определенным требованиям. Храним столько, сколько вмещают наши топливозаправочные модули. Когда этот запас закончился, и мы захотели купить топливо снова, оказалось, что его нет в наличии, да еще и цена существенно выросла». Компания была вынуждена приобрести топливо по значительно более высокой цене. Еще в середине августа, вспоминает Орлов, «Елань» закупала топливо по 57 тыс. руб./т, в начале сентября оно стоило уже 73 тыс. руб./т, а к середине сентября цена достигла 83 тыс. руб./т. То есть за месяц произошло удорожание почти на 30 тыс. руб.



«Сейчас Минсельхоз говорит, что дефицита топлива в стране нет, и в ведомстве считают, что решили проблему с ГСМ, — рассуждает Орлов. — Однако о снижении цен на него речи не идет вообще, и никаких предпосылок к этому я не вижу». Он уточняет, что, несмотря на увеличение затрат, компания все равно закончит уборку и проведет озимый сев. «Вопрос только, за чей счет будет банкет», — добавляет Орлов.



За два месяца — июль-август — стоимость ГСМ увеличилась на 30 тыс. руб./т, рост превысил 35%, вторит ему управляющий производством ГК «Концерн “Покровский”» (Краснодарский край) Максим Мишарев. Цена закупки на сентябрь составляла 85 тыс. руб., а в середине сентября поставщики предлагают цены 90-100 тыс. руб./т, делится он. «Улучшений в ситуации не наблюдается, причем основной вопрос по-прежнему с наличием топлива. У поставщиков нет понимания, какие объемы они смогут отгрузить на октябрь, и цены продолжают расти», — сетует он. Сейчас хозяйства концерна продолжают уборку сахарной свеклы и других сельхозкультур на своих полях. «Мы покупаем топливо по тем ценам, которые есть на рынке, — уточняет Мишарев. — Однако впереди сев озимых, и отсутствие дизельного топлива в этот период может привести к остановке или срыву сроков полевых работ».



В группе хозяйств «АгроГард» на сегодняшний день наблюдают улучшения в плане доступности топлива по ЦФО — в ряде регионов присутствия компании повысили квоту на вывоз топлива с баз поставщиков. А вот на Юге ситуация не меняется, и топливо с баз «Роснефти» и «Лукойла» до сих пор не отгружают, делится гендиректор компании Павел Царев. «Из-за повышения цен на топливо с начала августа этого года наши затраты увеличились примерно на 37 млн руб. или 23%, — подсчитывает он. — При адекватной цене в 58 тыс. руб./т на Юге и 54 тыс. руб./т в Центре, усредненная цена закупки с учетом удорожания за период с начала августа по 14 сентября составила 80 тыс. руб./т и 68 тыс. руб./т соответственно». Однако проблемы с доступностью топлива не повлияли на ход проведения полевых работ в «АгроГарде» благодаря своевременному формированию запасов топлива на управляемых предприятиях, прокомментировал «Агроинвестору» Царев.



Руководитель ГК «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов рассказал «Агроинвестору», что у холдинга были определенные запасы топлива, поэтому нынешний скачок цен на ГСМ пока его не сильно затронул. «Из-за этого стараемся работать в режиме экономии, пришлось снизить активность по некоторым полевым работам, но в целом они проходят штатно», — говорит он. Также в компании наблюдают серьезный рост стоимости средств защиты растений, техники, запасных частей и расходных материалов. «Если цены на ГСМ не стабилизируются, то отрасли придется трудно, особенно малым предприятиям и тем, которые не имеют запаса прочности, — опасается Солопов. — Сейчас по Тамбовской области я вижу достаточно ровную ситуацию, ухудшений нет. Думаю, что она должна наладиться».



В августе президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорил «Национальной службе новостей», что подорожание дизельного топлива произошло из-за сговора топливных компаний. С 1 сентября текущего года нефтяным компаниям вдвое сократили выплаты по топливному демпферу до конца 2026 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц, ранее писал «Интерфакс». Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. До апреля 2023 года он рассчитывался по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой, которая обозначена законодательно. Если эта разница была положительной, а экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платило нефтяным компаниям, если разница была отрицательной — нефтяники платили в бюджет.



Источники «Интерфакса» ранее отмечали, что существуют проблемы со своевременной поставкой РЖД вагонов с нефтепродуктами в адрес конечных филиалов топливопоставляющих компаний. Николай Шульгинов в интервью РИА «Новости» в ходе ВЭФ говорил, что нехватка топлива на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а спровоцирована закрытием заправок и созданием искусственного дефицита, поскольку «кто-то просто пытался сыграть на ситуации». Он также добавил, что производство топлива покрывает потребности рынка.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

