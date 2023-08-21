Аграрии сообщают о росте цен на топливо и его нехватке

С конца июля дизельное топливо на бирже подорожало почти на 19% Е. Кузьмина

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители рассказали о заметном повышении цен на топливо, а также проблемах с его доставкой. Так, гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец отмечает, что при курсе доллара в 100 руб. компания рассчитывала на стоимость дизельного топлива в 65 руб./л. Однако 9 августа оно стоило 71 руб./л, а к 17 — уже 80 руб./л. «Сейчас мы часть полей вспахиваем, где-то дискуем почву, убираем урожай, и дизтопливо необходимо нам на всех этих этапах», — говорит руководитель.



Такой рост цен, безусловно, влечет за собой увеличение себестоимости производимой аграриями продукции. «А при стремлении государства административным путем удержать цены на сельхозпродукцию — это падение доходности, а, возможно, и убытки сельхозпредприятий», — обращает внимание Неженец. Он добавляет, что отмечается не только повышение цен на дизельное топливо, но и его дефицит. «Мы находимся в Краснодарском крае, а машины стоят сутками в Тамбове, чтобы залить дизтопливо — сделать это ближе нет возможности», — сетует он.



Во всех регионах присутствия группы хозяйств «АгроГард» наблюдается очень существенный рост цен на ГСМ. «Так, в ЮФО с мая цены выросли на 25%, причем только за последние полмесяца стоимость дизельного топлива увеличилась на 12,5%, в ЦФО с мая рост цены на ГСМ также составил 25%», — сравнивает гендиректор компании Павел Царев. Кроме увеличения цен также наблюдаются проблемы с доставкой ГСМ на предприятия Краснодарского края. «Сейчас в Краснодарском крае отмечается дефицит топлива, поэтому его везут из прилегающих регионов — Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей», — рассказал Царев «Агроинвестору».



Рост цен на топливо, безусловно, самым негативным образом скажется как на текущих затратах, так и на конечном финансовом результате, прогнозирует он. «С большой долей вероятности можно говорить о том, что мы превысим запланированные на год лимиты на ГСМ, а значит, неминуемо вырастет себестоимость нашей продукции, — рассуждает Царев. — Рыночная конъюнктура сейчас нестабильная, соответственно, сложно делать прогноз о том, удастся ли отыграть повышение себестоимости хорошей ценой на продукцию. Пока предпосылок к такому прогнозу нет, а это, в свою очередь, означает снижение рентабельности».



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков говорит, что цены на топливо растут постоянно, однако какого-то резкого скачка в последнее время он не отмечает. «Сейчас проблема в другом — из-за дефицита топлива на Юге все сельхозпроизводители едут за ним к нам, в Центр. А нам сейчас требуется огромное количество ГСМ, так как идет уборка», — делится он.



По словам руководителя, если обычно перевозчики дизельного топлива привозят его на следующий день после заказа, то теперь срок ожидания увеличился до трех-четырех дней. «Если у хозяйств есть возможность накапливать запасы топлива, то они могут подождать, но для предприятий, которые не могут этого сделать, ситуация критична», — подчеркивает он. Поляков опасается, что если к сентябрю ситуация не нормализуется, то у производителей поздних агрокультур — подсолнечника и сои — могут быть проблемы с топливом и, возможно, с уборкой.



Стоимость летнего дизеля на бирже по итогам торгов 18 августа впервые снизилась на 0,35%, до 67768 руб. за тонну, до этого она непрерывно повышалась с 31 июля, в целом рост за этот период составил почти 19%. Рост биржевых цен на топливо начал ускоряться во второй половине апреля на фоне планов властей вдвое — с 60 млрд руб. до 30 млрд руб. в месяц — снизить размер бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке (топливный демпфер). Глава Минфина Антон Силуанов озвучил эту идею в апреле, президент Владимир Путин в конце июля подписал закон, вносящий соответствующие поправки в Налоговый кодекс.



Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин ранее говорил «Национальной службе новостей», что подорожание дизельного топлива произошло из-за сговора топливных компаний. Источники «Интерфакса» отмечают, что существуют проблемы со своевременной поставкой РЖД вагонов с нефтепродуктами в адреса конечных филиалов топливопоставляющих компаний. В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» интернет-порталу «Кубань 24» пояснили, что на фоне существенного роста сезонного автомобильного трафика в Краснодарском крае, а также значительного увеличения числа дополнительных пассажирских поездов, фиксируются временные проблемы с обеспечением нефтепродуктами нефтебаз, расположенных на территории региона.



В начале августа Минсельхоз сообщал, что получил от ряда регионов обращения о росте цен на ГСМ для АПК. В ходе прошедшего в ведомстве совещания было принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса, продолжить мониторинг ценовой ситуации и реализации согласованного увеличения нормативов продажи дизельного топлива и автомобильного бензина на бирже. 18 августа в пресс-службе министерства «Интерфаксу» сообщили, что в Минтранс и Минэнерго направлены обращения. Также, по информации агентства, на площадке Минэнерго с участием Минсельхоза и топливных компаний было проведено совещание по стабилизации цен на ГСМ, особенно в важных аграрных регионах. По его результатам топливным компаниям рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен.



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