Урожай картофеля в этом году будет рекордным

Цены на железнодорожные перевозки не позволяют разгрузить регионы с высокими сборами Pixabay

В этом году товарное производство картофеля может составить 8 млн т при площади сева 300 тыс. га. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» рассказал председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. «Нам бы всем радоваться таким урожаям, но не радуют цены, которые в связи с большими излишками на рынке сильно давят на доходность товаропроизводителей», — отметил он. По словам Лупехина, сейчас торговые сети получают предложения о цене в 6-8 руб. за 1 кг картофеля — это ниже себестоимости.



В целом Россия достигла самообеспечения на рынке столового картофеля и фактически расти уже некуда, однако распределение цен и объемов производства по стране крайне неравномерно. Так, пока в одних регионах излишки давят на рынок, в Приморье отмечается сильнейший дефицит картофеля, и цены на него зашкаливают — 30-50 руб./кг, а довезти продукцию туда из регионов с большими объемами производства сложно и дорого.



По мнению Лупехина, экспорт также позволил бы снизить давление на цены в регионах с высокими урожаями. «Мы наращиваем производство семенного материала, который в том числе реализуем на экспорт. Также пытаемся нарастить товарный экспорт сырого картофеля. Здесь у нас есть достаточно интересные рынки — это Средняя Азия: Узбекистан, Таджикистан, традиционно — Туркмения», — говорит эксперт. Однако в этих странах у России есть серьезные соперники — Иран и Пакистан, которые в последние два года оказываются более конкурентоспособны из-за меньших затрат на логистику. Эксперт подчеркнул, что необходимо решить проблему с ценами на железнодорожные перевозки.



С учетом самообеспеченности сырым картофелем, единственный тренд развития, кроме экспорта, — это переработка. «К сожалению, мы до сих пор импортируем продукты переработки картофеля. В основном, это фри», — добавил Лупехин. По его словам, это связано с растущими потребностями ресторанов быстрого питания. Но и эта проблема с импортом постепенно решается: в 2022—2023 годах ряд компании заявили свои проекты в области переработки картофеля на фри, дольки и чипсы. Также благодаря постановлению правительства о локализации должна измениться и ситуация с зависимостью от импортной селекции семян картофеля, но пока она занимает порядка 90% посадок в сельхозорганизациях и КФХ.



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