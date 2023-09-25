«Мираторг» завершает уборку овощей, картофеля и бобовых в Тульской области

Все овощи агрохолдинг выращивает в открытом грунте с автоматическим поливом «Мираторг»

На полях «Мираторга» в Тульской области активно идет уборка овощных культур: моркови, лука (компания — единственный его производитель в регионе), брокколи, свеклы, а также картофеля (посевного, товарного и на переработку) и бобовых. Часть этой продукции будет реализована в свежем виде, часть — в вареном, резаном, замороженном и ферментированном. За пять лет работы предприятия «Мираторга» по производству, хранению и переработке овощей в Тульской области было произведено более 200 тыс. т продукции. В этом году, по планам, объем производства вырастет на 66% по сравнению с 2022-м — до 82 тыс. т.



Все овощи в Тульской области агрохолдинг выращивает в открытом грунте с автоматическим поливом, специальные датчики сканируют почву и передают агрономам информацию об уровне влажности на разной глубине. Общая площадь земель плодоовощного направления под контролем компании составляет около 4 тыс. га, и все они орошаемые. В результате овощи растут в максимально естественных условиях и собираются на пике зрелости. По словам агрономов «Мираторга», полив позволяет сделать почву менее рыхлой, особенно в засушливые периоды, и получать овощи высокого качества.



Собственные мощности по хранению и переработке плодоовощной продукции и картофеля — еще одно важнейшее высокотехнологичное звено производственной цепочки, оно полностью автоматизировано. Компания выпускает более 300 наименований продукции, и ее ассортимент постоянно расширяется. Так, в прошлом году агрохолдинг запустил производство замороженных кабачков, брокколи и цветной капусты. Также была введена в эксплуатацию новая линия солений натурального сквашивания мощностью 450 т в месяц, которая выпускает чеснок, огурцы, квашенную и маринованную капусту, морковь по-корейски.



Две новинки этого года — охлажденная брокколи и стручковая фасоль-фреш, производством последней в России занимаются единицы компаний, отмечают специалисты «Мираторга». Это связано с неразвитой культурой потребления, но тренды здорового питания продолжают набирать популярность. Сейчас агрохолдинг занимается выведением свежей стручковой фасоли на рынок, и основной задачей было создать доступный продукт. В результате свежая стручковая фасоль попадает в розницу, упакованная в лотки по 250 г. Брокколи-фреш «Мираторга» — тоже редкий и пока непривычный для российского потребителя продукт, представлен в крупных сетевых магазинах. Компания разрабатывает новый формат упаковки, чтобы сделать продукцию еще более доступной при небольшом плече поставок.



«Мираторг» запустил проект выращивания овощей «борщевого набора» осенью 2018 года: тогда компания сообщила, что посеяла озимый чеснок в Тульской области. Соглашение с администрацией региона о реализации проекта по выращиванию овощей было подписано в феврале 2018-го на форуме в Сочи. Изначально предполагалось, что агрохолдинг будет использовать более 3 тыс. га орошаемых земель. Инвестиции в проект оценивались в 6,4 млрд руб.



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